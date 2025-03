Einmal Carrie, immer Carrie: Sarah Jessica Parker wird 60!

Sarah Jessica Parker wird 60 – und bleibt für immer unsere Carrie! Wie sie beinahe Sex and the City abgesagt hätte, warum die Serie TV-Geschichte schrieb und welche ihrer Looks legendär sind? Das alles gibt’s hier :

Manche Rollen sind einfach für die Ewigkeit. So wie die von Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw in Sex and the City. Obwohl das Serienfinale vor über 20 Jahren über die Bildschirme flimmerte, pilgern Fans noch immer in Scharen zu Carries berühmtem Apartment im New Yorker West Village. So viele, dass die genervte Besitzerin des Hauses irgendwann ein Tor vor die ikonische Treppe knallte. Verständlich, aber ein bisschen schade – schließlich wollen wir doch alle mal mit einem Cosmopolitan in der Hand dort posieren und über das letzte Tinder-Date philosophieren, oder?

Sarah Jessica Parker: Vom Fast-Nein zum Weltstar

Dabei hätte Sarah Jessica Parker die Rolle der stylishen Sex-Kolumnistin fast gar nicht angenommen. Ihr Ehemann, Schauspieler Matthew Broderick, prophezeite nach dem Lesen des Drehbuchs: „Diese Serie wird dich zu berühmt machen!“ Und auch Parker selbst war skeptisch. Glücklicherweise konnte Produzent Darren Star sie überreden, es zumindest mit den ersten zwei Episoden zu versuchen. Der Rest ist Geschichte – und eine ziemlich glitzernde noch dazu! Denn nicht nur wurde Parker durch Sex and the City zum Superstar, sie prägte auch das Bild von New York für eine ganze Generation. Wer kann sich die Stadt heute noch vorstellen, ohne mindestens einmal an ein wildes Taxi-Gewinke in High Heels zu denken?

Männer, Schuhe und eine Menge Sex

Sechs Staffeln und zwei Kinofilme lang lebten Millionen von Fans mit Carrie, Samantha, Charlotte und Miranda mit. Es ging um Freundschaft, Liebe, Karriere und Kinder – aber natürlich auch um Sex. Und das expliziter, als es das US-Fernsehen bis dahin gewohnt war. So manches Mal fragten sich Zuschauer*innen: Hat sie das jetzt wirklich gesagt? – Ja, hat sie! Und genau das machte die Serie so bahnbrechend. Während Samantha das Dating-Leben revolutionierte, kämpfte Miranda mit Work-Life-Balance, Charlotte mit traditionellen Werten und Carrie – na ja – mit Big. Ein Drama, das wir alle bis heute noch nicht ganz überwunden haben.

Sex and the City: Carrie Bradshaws legendärste Looks

Natürlich wäre Sex and the City nur halb so legendär ohne Mode. Carrie Bradshaw war die Königin der gewagten Kombinationen, das Aushängeschild für Designer-Experimente. Von ihrem berühmten Tüll-Röckchen im Vorspann (eine 5-Dollar-Sensation vom Flohmarkt!) bis zu ihren ikonischen Manolo Blahniks – Carrie hat uns gezeigt, dass Stil keine Regeln kennt. Wer sonst könnte in einer Zeitungskleid-Kreation oder einem Gürtel als Top aus dem Haus gehen und es fashion nennen?

Happy Birthday, Sarah Jessica Parker! Mögen deine Schuhe immer so fabulous sein wie deine Karriere!