× Berührend: Das will uns Königin Letizia mit DIESEM Look sagen

Mit DIESEM Look bricht Prinzessin Kate eine altbewährte Fashion-Regel Prinzessin Kate weiß, wie man einen eleganten Auftritt hinlegt – aber sie weiß auch, wie man dabei eine angestaubte Fashion-Regel ignoriert. Beim Six Nations-Rugbyspiel zwischen Wales und England in Cardiff zeigte sie sich in einem Look, der für ordentlich Gesprächsstoff sorgte.