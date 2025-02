× Königin Letizia: DIESE Schuhwahl wirft Fragen auf

Königin Letizia von Spanien gilt als echte Stilikone. Bei offiziellen Anlässen beweist sie stets ihr Gespür für Mode und setzt Trends, doch jetzt sorgt sie mit ihrer Schuhwahl für ordentlich Wirbel.

Wenn Königin Letizia einen Raum betritt, zieht sie alle Blicke auf sich. Die 51-Jährige überzeugt mit ihrem Gespür für Mode und verleiht dem royalen Look stets eine moderne, trendbewusste Note. Bei öffentlichen Auftritten beweist sie immer wieder, dass Eleganz und Modebewusstsein Hand in Hand gehen. Doch diesmal sorgte nicht ihr Outfit, sondern ihre Schuhwahl für Aufsehen.



Königin Letizia: An ihrem Look scheiden sich die Geister

© Getty Images ×

Beim Treffen mit dem Kuratorium der Royal Collection Gallery in Madrid erschien die Monarchin in einem edlen, grauen Midikleid aus Wolle von Cortana. Doch anstelle von eleganten Pumps oder schlichten Sneakern trug sie klobige Stiefel mit massivem Blockabsatz. Dieser Stilbruch kommt jedoch nicht bei allen gut an, denn der Blockabsatz schmeichelt ihrer Fußform weniger und lässt den Look unvorteilhaft wirken.

Letizia recycelt ihre Outfits

Die besagten Stiefel bestehen aus glänzendem schwarzen Leder, haben eine markante quadratische Schuhspitze und einen auffälligen Blockabsatz. Dabei handelt es sich vermutlich um das Modell "Luke" der spanischen Marke Unisa.

© Getty Images ×

Diese Schuhe trug die Monarchin bereits im Jänner 2023 auf Menorca – damals kombiniert mit einem oversized Trenchcoat aus Wolle. Auch das graue Kleid trug sie nicht zum ersten Mal, sondern griff auf ein bewährtes Lieblingsteil aus ihrem Kleiderschrank zurück.