Ein königlicher Look sorgt für Zündstoff: Königin Mathilde von Belgien überrascht mit einem gewagten Beinschlitz. Während die einen ihren modernen Stil feiern, sind andere entsetzt über diesen Regelbruch. Stilvolles Statement oder Affront gegen das royale Protokoll?

Was ist denn da los? Die sonst so vornehme und stets elegante Königin Mathilde von Belgien sorgt mit einem Outfit für reichlich Wirbel in der royalen Welt! Bei einem offiziellen Schulbesuch im "Matteo Ricci College" in Anderlecht erschien die Monarchin in einem Look, der so gar nicht dem konservativen Protokoll des belgischen Königshauses entspricht: Ein weinroter Lederrock mit einem gewagten Beinschlitz, dazu eine farblich abgestimmte Bluse und ein elegantes graues Cape.

Königin Mathilde von Belgien: Beinschlitz sorgt für Aufsehen

Mathilde, die normalerweise für ihre stilvolle, aber stets dezente Kleiderwahl bekannt ist, zeigte diesmal etwas mehr Bein als erwartet. Und das in einer Welt, in der royale Damen für gewöhnlich Knie bedeckende Kleider tragen, um nicht unangemessen aufzufallen. Doch diesmal schien sich die belgische Königin gedacht zu haben: Warum nicht ein bisschen moderne Eleganz wagen?

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Während Modeexpert:innen begeistert von Mathildes Stilbewusstsein und dem mutigen Bruch mit der Tradition sprachen, sahen Kritiker:innen das ganz anders. "Ein solcher Look ist einer Königin nicht würdig!" schimpften einige Stimmen in den sozialen Medien. Andere wiederum lobten ihre Frische und den modernen Touch, den sie der belgischen Monarchie damit verleiht.

Royale Etikette ist streng

Die royale Etikette ist streng, und Mathilde weiß das nur zu gut. Ein zu tiefer Ausschnitt, ein zu hoher Schlitz oder zu viel Transparenz? Alles No-Gos. Doch mit diesem Auftritt hat sie ein Statement gesetzt: Eine moderne Monarchin muss nicht zwangsläufig in steifen, langweiligen Outfits herumlaufen. Sie kann modisch, elegant und dennoch ihrem Amt entsprechend gekleidet sein.

Vielleicht war es auch eine bewusste Entscheidung, dem belgischen Königshaus ein frischeres, selbstbewusstes Image zu verpassen. Denn die Zeiten, in denen Königinnen ausschließlich in bodenlangen Roben und strengen Kostümen auftreten mussten, sind wohl langsam vorbei. Mathilde hat bewiesen: Auch Royals dürfen sich modisch weiterentwickeln – und dabei sogar das Protokoll ein wenig auflockern.