× DER Schuhtrend 2025: Raus aus den Sneakers, rein in die Loafers!

Loafers sind der Schuhtrend, der 2025 alles kann – stilvoll, bequem und für jeden Look zu haben. Instagram ist längst im Loafer-Fieber, und wir verstehen warum! Wer noch keine hat, sollte am besten sehr bald losziehen, um sich noch schnell welche für die Frühlingssaison zu besorgen.

Instagram hat hier mal wieder ganze Arbeit geleistet und den Hype rund um Loafers ins Rollen gebracht. Aber zu Recht! Denn mal Hand aufs Herz: Welcher andere Schuh schafft es bitte, in wirklich jeden Style zu passen? Egal ob classy, girly, Streetwear oder Office – Loafers fügen sich IMMER nahtlos ein. Und als wäre das nicht genug, sind sie auch noch unfassbar bequem. Wenn Sie einen Schuh kennen, der das toppen kann, lassen Sie es uns wissen. Wir haben nämlich lange überlegt – und uns fällt keiner ein.

Der Fashion-Trend 2025: Diese Loafer-Variationen werden Sie lieben

Wer jemals behauptet hat, dass Loafers nicht vielseitig seien, muss nun offiziell zugeben, dass er bzw. sie sich geirrt hat

1. Two-Tone-Loafers

Zwei Farben, doppelt so stylisch! Die Kontraste verleihen den Schuhen einen edlen Look und machen sie zum Hingucker – ob in klassischem Schwarz-Weiß oder mutigen Farbkombis.

2. Trotteurs

Für alle, die sich ein bisschen mehr Höhe wünschen, aber nicht auf Komfort verzichten wollen. Diese Loafers mit Blockabsatz sind die perfekte Mischung aus Chic und Lässigkeit.

3. Loafers mit Schnallen

Wer seinem Look eine Prise Eleganz verleihen möchte, setzt auf Loafers mit auffälligen Schnallen – von goldfarben bis extravagant verziert ist alles dabei.

4. Tassel Loafers

Die verspielten Quasten-Loafers sind zurück und verleihen Ihrem Outfit das gewisse Extra. Sie sind perfekt für alle, die einen Hauch Vintage in ihren Look integrieren möchten.

5. Farbige Loafers

Warum sich auf Schwarz oder Braun beschränken? Knallige Farben wie Rot, Blau oder Pastelltöne bringen Schwung in den Frühling und machen den Schuhtrend noch aufregender.

Ob klassisch oder ausgefallen – Loafers sind 2025 der Schuhtrend der Saison.