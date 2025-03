× Diese Airline schenkt Gästen Designer-Klamotten

Schlafen in Designer-Klamotten? Zumindest in der La Première-Kabine von Air France wird dieser Traum ab sofort Realität. Ab diesem Donnerstag erhalten First-Class-Gäste der französischen Airline ein luxuriöses Loungewear-Set, entworfen von keinem Geringeren als DEM Star-Designer schlechthin.

Wer demnächst in der First Class der Airline Air France reist, der fliegt nicht nur auf Wolke sieben, sondern schläft auch noch stilvoll darin. Denn ab sofort gibt es in der La Première-Kabine einen Designer-Pyjama on top – entworfen von niemand Geringerem als Simon Porte Jacquemus. Die französische Airline hat sich damit zum ersten Mal einen renommierten Modemacher an Bord geholt, sodass ihre First-Class-Gäste nicht nur komfortabel, sondern auch stilvoll in den Urlaub fliegen.

Air France x Jacquemus

Das Ergebnis: „Le Pyjama“ – ein navyblaues Ensemble aus weichster Baumwolle, veredelt mit dem geflügelten Seepferdchen, dem Symbol von Air France. Auf dem Rücken: Ein feines Jacquemus-Logo, dezent gestickt. Präsentiert wird das Ganze in einem Beutel aus rotem oder blauem Popeline-Stoff, der wie ein kleines Kissen wirkt. Ein Detail für Mode-Fans: die runden und eckigen Knöpfe, unverkennbar Jacquemus.

© Instagram @jacquemus ×

Doch damit nicht genug: Zum neuen La Première-Erlebnis gehören auch Bettwaren von Dumas Paris, Pflegeprodukte von Sisley und Cocktails, kreiert von Star-Mixologe Matthias Giroud. Die neuen Kabinen bieten pro Gast drei Quadratmeter Platz, einen Sessel plus Liege, fünf Fenster, Schiebetüren und Vorhänge für volle Privatsphäre.

Natürlich bucht niemand ein First-Class-Ticket, nur weil es einen gratis Designer-Pyjama dazu gibt. Aber genau darum geht’s ja in der Mode: Man braucht es nicht unbedingt – will es aber trotzdem.