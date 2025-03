Comeback der Badelatschen: Macht Gigi Hadid dieses No-Go zum Trend?

Von der Fashion-Sünde zum It-Piece: Als neue Havaianas-Botschafterin verpasst Gigi Hadid Flip-Flops ein längst überfälliges Style-Upgrade.

Flip-Flops, Badeschlapfen, Strandschlappen, Zehentrenner – wie man sie auch nennt, sie gehören zu den ältesten Schuhen der Welt. Schon 4000 v. Chr. schlurften die alten Ägypter damit durch den Sand, heute zählen sie in Australien sogar zu den wichtigsten Kulturgütern. Der Dalai Lama liebt sie, Popstars haben ihnen zahlreiche Songs gewidmet. Und jetzt? Jetzt trägt auch Gigi Hadid sie – als neue globale Markenbotschafterin von Havaianas.

Vom Fashion-Fauxpas zum Trendteil

Seit über 6.000 Jahren sind Flip-Flops der Inbegriff praktischer Sommerschuhe: leicht, günstig, unkompliziert. Aber cool? Das waren sie eigentlich nie. Mit dem Y2K-Revival feiern Havaianas allerdings ein unerwartetes Comeback. Stars wie Elle Fanning sitzen mit Flip-Flops in der Front Row der Fashion Weeks, Gen Z hängt Charms an die Y-Straps, und Jennifer Lawrence erschien 2023 sogar in Flip-Flops auf dem roten Teppich der Filmfestspiele in Cannes.

Hadid bringt Flip-Flops als Havaianas-Testimonial zurück auf den Mode-Radar

Jetzt verpasst Gigi Hadid den Badeschlappen neuen Glamour. In der aktuellen Havaianas-Kampagne macht sie vor, dass selbst die ehemals belächelten Strandschlappen Fashion-Potenzial haben – zumindest, wenn ein Topmodel sie trägt. Für Gigi, die in Malibu direkt am Strand aufgewachsen ist, ist die Kampagne nostalgisch. „Ich kann mich kaum an einen Sommer ohne Flip-Flops erinnern“, sagt sie über ihre neue Rolle als Havaianas-Testimonial. „Ich freue mich, dass sie wieder da sind – und ich trage sie überall: in Paris, New York oder am Strand.“

© Havaianas/ Alana O’Herlihy ×

Revival der Strandlatschen

In der neuen Kampagne spaziert Hadid jedenfalls noch am Strand von Rio de Janeiro entlang, an den Füßen die Slim Point und Brazil Logo Modelle. „Flip-Flops erleben im Moment ihr großes Comeback“, sagt Maria Fernanda Albuquerque, Global Marketing Vice President von Havaianas. „Und mit Gigi Hadid an unserer Seite wollen wir sie endgültig zum Fashion-Statement machen.“

Ob das Topmodel es wirklich schafft, die einstigen Badeschlapfen endgültig auch im Alltag cool zu machen? Wäre schön. Bequeme Trends können wir schließlich alle gebrauchen!