Mit diesen 5 Beauty-Tricks sehen Sie SOFORT weniger müde aus

Der Wecker klingelt, aber Ihr Gesicht sagt noch „Snooze“? Keine Sorge, das geht uns allen mal so. Doch zum Glück gibt es ein paar einfache Beauty-Hacks, mit denen Sie in wenigen Minuten frischer und wacher aussehen – ganz ohne Magie (oder literweise Kaffee). Hier sind fünf schnelle Tricks, die Sie im Handumdrehen strahlen lassen!

1. Kaltes Wasser ins Gesicht - Der schnelle Wachmacher

Sie brauchen keinen Energydrink, um wach auszusehen! Ein wenig kaltes Wasser ins Gesicht reicht oft schon aus. Die Kälte kurbelt die Durchblutung an, reduziert Schwellungen und gibt Ihrer Haut einen natürlichen Frischekick. Also, ran an den Wasserhahn!

2. Heller Kajal auf der Wasserlinie - Bye-bye, Müdigkeit!

Dunkler Kajal kann den Blick verengen, aber ein heller Kajal auf der unteren Wasserlinie öffnet die Augen optisch und sorgt für einen wachen Blick. Also, her mit dem nudefarbenen oder weißen Kajalstift und strahlen Sie mit der Frühlingssonne um die Wette!

3. Concealer auf die Augenringe - Tarnen und strahlen

Augenringe verraten jede Nachtschicht? Nicht mit diesem Trick! Ein guter Concealer kann wahre Wunder bewirken. Einfach sanft einklopfen und schon wirkt der Blick frischer und wacher – ganz ohne Zauberei. Wenn klassicher Concealer nicht mehr hilft, dann greifen Sie zu einem Color Corrector.

Blaue Augenringe: Orangefarbene Produkte neutralisieren die kalten Farben.

Lila Augenringe: Gelbliche Color Corrector gleichen den Farbton aus.

Lila-bläuliche Augenringe: Lachsfarbene Produkte helfen, die Schatten zu überdecken.

4. Pfirsich- oder Rosétöne auf die Wangen - Frischekick für die Haut

Blasse, fahle Haut? Kein Problem! Ein Hauch von Pfirsich- oder Rosé-Rouge zaubert im Nu eine gesunde Frische ins Gesicht. So sehen Sie aus, als hätten Sie einen erholsamen Spaziergang im Park gemacht – auch wenn Sie eigentlich nur zur Kaffeemaschine geschlurft sind.

5. Highlighter in die Augeninnenwinkel - Kleines Lichtwunder

Ein kleiner Trick mit großer Wirkung: Etwas Highlighter in die Augeninnenwinkel tupfen, und schon wirken die Augen größer und strahlender. Perfekt für Tage, an denen Sie sich fühlen, als hätten Sie nur drei Stunden Schlaf abbekommen.