Bye, bye blasse Winterhaut: Diese 5 Tricks zaubern Ihnen Farbe ins Gesicht

Demi Moores Beauty-Wandel: "Ein Facelift allein reicht für diesen Look nicht!" Demi Moore sieht mit 62 Jahren erstaunlich jung aus. Doch ein Facelift allein war nicht der Schlüssel zu ihrem straffen Look wie uns Schönheitschirurg Dr. Med. Univ. Harald Beck verrät. Was für die Verjüngung sonst noch alles nötig war? Das lesen Sie hier.