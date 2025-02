Bye-bye Breakouts: Die neuen High-Tech-Ansätze für reine Haut

Auch im Erwachsenenalter ist unreine Haut ein häufiges Problem. Die richtige Pflege kann herausfordernd sein. Wir haben mit einer Expertin gesprochen, um herauszufinden, welche typischen Fehler es gibt und wie die eine neue High-Tech-Routine die Haut wieder ins Gleichgewicht bringt.

Pickel, Mitesser und Hautunreinheiten – sie scheinen auch im Erwachsenenalter einfach nicht verschwinden zu wollen und kommen immer dann, wenn wir sie am wenigsten gebrauchen können. Auch ich kenne das nur zu gut: Ein kleiner Mitesser auf der Nase, der sich vermutlich durch meine Ernährung eingeschlichen hat. Oder ein hartnäckiger Pickel am Kinn, den ich auf meine Hormone schiebe. Und kurz vor einem wichtigen Termin? Natürlich prangt ein neuer roter Fleck auf der Stirn – bestimmt der Stress!

Die Wahrheit ist: Die Ursachen für Akne sind vielfältig. Doch oft sind es nicht nur innere Faktoren, sondern auch falsche Pflegegewohnheiten, die unsere Haut aus dem Gleichgewicht bringen. Skincare-Expertin Amanda Becker, Team Lead Marketing bei DERMADROP, verrät, welche Stolperfallen es zu vermeiden gilt – und wie wir unsere Haut mit gezielten Produkten und Behandlungen unterstützen können.

Amanda Becker, Team Lead Marketing bei DERMADROP, ist als Skincare-Expertin stets in engem Austausch mit Chemikern und Produktentwicklern. © DermaDrop ×

Aknepflege: Weniger ist mehr!

Viele Menschen denken, dass aggressive Reinigungsprodukte die Lösung für unreine Haut sind – doch genau das ist ein häufiger Irrtum. „Zu häufiges oder zu intensives Reinigen zerstört die natürliche Schutzbarriere der Haut. Das kann zu Austrocknung und einer übermäßigen Talgproduktion führen, was die Akne verschlimmern kann“, erklärt Becker. Ebenso fatal: Der Griff zu Peelings mit groben Partikeln oder alkoholhaltige Produkte, da sie die Haut zusätzlich reizen.

Ein weiterer Fehler: Das Weglassen von Feuchtigkeitspflege. „Viele verzichten aus Angst vor fettiger Haut auf Feuchtigkeitscremes. Doch wenn die Haut austrocknet, produziert sie noch mehr Talg“ so Becker. Ein Teufelskreis, den wir unbedingt durchbrechen sollten. Auch eine unregelmäßige Anwendung von Akneprodukten ist laut der Expertin problematisch. Die Haut braucht Zeit, um auf Pflegeprodukte zu reagieren. Geduld und Konsequenz sind hier entscheidend.

Übermäßiges Reinigen kann die natürliche Schutzbarriere zerstören. Dies führt zu Austrocknung und einer übermäßigen Talgproduktion, was die Akne verschlimmern kann. © DERMADROP / PR ×

Inhaltsstoffe: No-Gos, die wir meiden sollten

Nicht alle Hautpflegeprodukte sind für zu Akne neigende Haut geeignet. Besonders problematisch sind Inhaltsstoffe wie Alkohol, Mineralöle oder komedogene Substanzen wie Lanolin oder Kokosöl. „Diese Stoffe können die Poren verstopfen oder die Haut austrocknen, was zu noch mehr Unreinheiten führt“, erklärt Becker. Wer zu Akne neigt, sollte daher genau auf die Inhaltsstoffe achten und auf milde, nicht komedogene Produkte setzen.

Gamechanger-Lösungen

Eine effektive, aber sanfte Pflege ist das A und O. Eine Innovation in der Aknepflege ist, zum Beispiel, das PRODERM Serum von DERMADROP. Die Formulierung mit Propolis und Flavonoiden beruhigt die Haut, wirkt antibakteriell und spendet Feuchtigkeit – ohne die Poren zu verstopfen. „Dank der einzigartigen TDA-Technologie (Anm.: Transdermal Application) werden die Wirkstoffe tief in die Haut transportiert, ohne sie zu reizen“, erklärt Becker. Ein echter Gamechanger für problematische Haut.

Die Entwicklung des PRODERM Serums basierte auf dem Anspruch, eine umfassende Pflege für zu Akne neigende Haut zu schaffen, die nicht nur kurzfristig Unreinheiten reduziert, sondern die Haut nachhaltig regeneriert. © DERMADROP / PR ×

Die optimale Hautpflegeroutine bei Akne

Damit die Haut langfristig in Balance bleibt, ist eine konsequente Pflegeroutine entscheidend. Amanda Becker empfiehlt folgenden Ablauf:

Sanfte Reinigung: Morgens und abends das Gesicht mit einem milden, seifenfreien Reiniger waschen. Pflege mit Wirkstoffen: Direkt nach der Reinigung das PRODERM Serum auftragen. Es beruhigt die Haut und beugt Unreinheiten vor. Feuchtigkeitspflege: Eine leichte, nicht komedogene Feuchtigkeitscreme schützt die Haut vor dem Austrocknen. Sonnenschutz: Tagsüber ist ein leichter, nicht fettender Sonnenschutz essenziell, um UV-Schäden und Hyperpigmentierung vorzubeugen.

Ergänzend können regelmäßige Facials im Kosmetikinstitut die Hautgesundheit positiv beeinflussen. Eine besonders sanfte Methode sind die DERMADROP TDA-Behandlungen. Sie ermöglichen es, Wirkstoffe ohne Nadeln tief in die Haut zu transportieren, wo sie gezielt ihre Wirkung entfalten. „Der patentierter LP3-Komplex unterstützt dabei, die lamellaren Strukturen der Haut zu öffnen, wodurch die Epidermis erweitert wird. Dadurch entsteht ein netzartiger Raum, der das Durchdringen unserer aktiven Wirkstoffe erleichtert. Dieser Prozess ist entscheidend, da er es ermöglicht, die Wirkstoffe tief in die Haut zu bringen und dort Depots anzulegen, um eine langanhaltende Wirkung zu erzielen", so Becker.

Sanfte High-Tech-Pflege: Der patentierte LP3-Komplex öffnet die lamellaren Strukturen der Haut, sodass Wirkstoffe gezielt eindringen können. © DERMADROP / PR ×

Die nicht-invasive Behandlung kann Entzündungen lindern, die Haut intensiv mit Feuchtigkeit versorgen und die Regeneration unterstützen – ohne die Hautbarriere zu reizen. „Gerade bei zu Akne neigender Haut kann die Kombination aus einer gezielten Pflegeroutine und regelmäßigen TDA-Anwendungen dazu beitragen, das Hautbild nachhaltig zu verbessern“, so die Expertin abschließend.