Frühlings-Nägel 2025: Die schönsten Nageldesign-Trends

Auch wenn der Frühling noch auf sich warten lässt, können wir ihn zumindest auf unsere Nägel zaubern und so der grauen Winterstimmung etwas Farbe verleihen. Welche Maniküre-Trends im Frühling 2025 angesagt sind, verraten wir hier.

Der Frühling 2025 kommt schneller als gedacht und bringt frische, aufregende Maniküre-Trends mit sich. Von zarten Pastelltönen bis hin zu glänzenden Chrome-Effekten – hier sind die Top-Nageldesigns, die Sie in dieser Saison ausprobieren sollten.

Flower Nails

Florale Muster sind ein zeitloser Klassiker und verleihen Ihren Nägeln einen Hauch von Frühlingsfrische. Ob filigrane Blüten oder abstrakte Blumenmuster – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Diese Designs passen perfekt zu den aufblühenden Landschaften und bringen die Schönheit der Natur auf Ihre Fingerspitzen.

Pastell-Nägel

Pastellfarben sind im Frühling unverzichtbar. Sanfte Töne wie Lavendel, Mintgrün oder Babyblau sorgen für einen dezenten und dennoch frischen Look. Diese Farben lassen sich vielseitig kombinieren und passen sowohl zu eleganten als auch zu lässigen Outfits. Laut aktuellen Trends sind pastellfarbene French Nails, bei denen die Nagelspitzen in einer anderen Pastellnuance lackiert werden, besonders angesagt.

Vanilla Chrome Nails

Für alle, die es gerne glänzend mögen, sind Vanilla Chrome Nails der Trend des Frühlings 2025. Dieser Look kombiniert einen cremigen Vanilleton mit einem spiegelnden Chrome-Finish, das je nach Lichteinfall in verschiedenen Nuancen schimmert. Die Maniküre wirkt elegant und modern zugleich und ist ein echter Hingucker.

Mixed French Nails

Die klassische French Maniküre erhält ein Update: Bei den Mixed French Nails werden die Nagelspitzen in verschiedenen Farben lackiert. Ob in Pastelltönen für einen sanften Look oder in kräftigen Farben für mehr Ausdruck – dieser Trend bietet zahlreiche Variationsmöglichkeiten und verleiht dem traditionellen Design eine frühlingshafte Note.

Glazed Ombre Nails

Glazed Ombre Nails kombinieren den beliebten Ombré-Effekt mit einem glänzenden Finish. Hierbei verlaufen zwei oder mehr Farben sanft ineinander und werden mit einem schimmernden Überlack veredelt. Das Ergebnis ist ein eleganter, mehrdimensionaler Look, der für Frühlingsgefühle sorgt.

Glas-Nägel

Glas-Nägel zeichnen sich durch ihre transparente Optik aus, die durch PVC- oder Acryl-Lacke erzielt wird. Getragen auf etwas längeren, mandelförmigen Nägeln, kommt die durchsichtige Spitze besonders gut zur Geltung. Dieser Trend ist ideal für alle, die einen minimalistischen Stil mit einem Hauch von Extravaganz bevorzugen.