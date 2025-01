× Studie enthüllt: Mit diesen Parfums werden Sie sofort jünger geschätzt

Für den perfekten Glow: Victoria Beckham schwört auf diese DIY-Maske Victoria Beckham sieht man ihre 50 Jahre so wirklich nicht an. Für die makellose Haut hilft das ehemalige Spice Girl auch gerne nach - und zwar mit einer selbstgemachten Maske. Das Beste daran: Die meisten Zutaten dafür finden Sie vermutlich schon in Ihrer Küche!