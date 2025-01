Bezos-Gattin im Beauty-Wahn: SO sehr hat sich Lauren Sánchez verändert

Die Ehefrau von Amazon-Gründer Jeff Bezos überrascht seit Jahren mit einer veränderten Optik. Für ihre Schönheitsoperationen soll Lauren Sánchez hohe Summen hingeblättert haben.

Bei der Amtseinführung von Donald Trump sorgte Lauren Sánchez (55) mal wieder für Aufsehen. Während Jeff Bezos in einem schlichten Anzug erschien, zog seine Ehefrau in einem gewagten Dessous-Look die Blicke auf sich. In den sozialen Medien hagelte es dafür Kritik – der Look sei für solch einen Anlass unpassend. Doch es war längst nicht das erste Mal, dass Sánchez mit ihrem Aussehen für Gesprächsstoff sorgte.

Die ehemalige TV-Moderatorin war schon vor ihrer Beziehung zu einem der reichsten Männer der Welt bekannt. Doch seit sie an der Seite von Jeff Bezos steht, hat sich ihre Optik drastisch verändert.

Beauty-Wandel an der Seite von Jeff Bezos

2002 © Getty Images ×

Wer sich alte Bilder von Lauren Sánchez ansieht, erkennt den dramatischen Wandel: Aus der natürlichen Schönheit ist ein fast puppenhaft glatter Look geworden. Mit glatter Haut, prallen Lippen und einem üppigen Dekolleté zieht sie regelmäßig alle Blicke auf sich. Schönheitschirurgen spekulieren, dass hinter ihrem makellosen Look Eingriffe wie Botox, Filler, Hautstraffungen und eine Brustvergrößerung stecken. Besonders auffällig: Ihre jugendliche Ausstrahlung – mit 55 Jahren scheint sie kaum gealtert.

2024 © Getty Images ×

Schönheitseingriffe sind in Hollywood zwar nichts Ungewöhnliches. Doch die Grenze zwischen gezielter Verbesserung und Übertreibung verschwimmt immer häufiger – auch bei Sánchez. Während manche Stars mit unaufhörlichem Drang nach „ewiger Jugend“ die Kontrolle verlieren, bleibt unklar, ob ihr Wandel ein bewusster Schritt oder eine unaufhaltsame Entwicklung ist. Sicher ist nur: Sie hat sich zu einer der polarisierendsten Figuren der Öffentlichkeit entwickelt – und weiß genau, wie sie sich in Szene setzen muss.