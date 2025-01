Hier starrt Mark Zuckerberg Jeff Bezos' Verlobter ins Dekolletee

Facebook-Chef Mark Zuckerberg sorgte bei Trumps Amtseinführung für einen peinlichen Moment.

Donald Trump ist am Montag in Washington zum 47. US-Präsidenten vereidigt worden. Unter den Gästen bei den Feierlichkeiten zu seiner Amtseinführung waren die Chefs großer Technologiekonzerne und andere Wirtschaftsbosse aus aller Welt.

Neben Elon Musk waren unter anderem auch Mark Zuckerberg, der Chef des Facebook-Mutterkonzerns Meta, und Amazon-Chef Jeff Bezos in Washington anwesend. Zuckerberg wurde dabei ertappt, wie er relativ unverblümt in den Ausschnitt von Bezos-Verlobter Lauren Sanchez starrte.

Oops, I did it again! ????



Zuckerberg taking a sneak peek at the … ehmm… wristwatch of Lauren Sanchez, Jeff Bezos’ fiancée.



pic.twitter.com/yjv9ke79Py — Muse (@xmuse_) January 20, 2025

User in den sozialen Medien empörten sich dabei nicht nur über Zuckerbergs Verhalten, sondern auch über das Outfit von Sanchez. So schrieb etwa ein User: „Gerade als ich mich an der Schönheit und Klasse von Melania erfreute, kommt Lauren Sanchez herein und trägt nur einen BH.“