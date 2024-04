Ein erfahrener Kletterer ist am Sonntagnachmittag an der Kampermauer in Oberösterreich tödlich verunglückt, teilte die Polizei mit.

Der 61-Jährige aus der Steiermark wollte sich gerade zu seinem Standplatz abseilen, als er 50 Meter in die Tiefe stürzte. Reanimationsversuche anderer anwesender Kletterer blieben erfolglos. Als Ursache des Unfalls im Gemeindegebiet Weyer (Bezirk Steyr-Land) wurden von der Alpinpolizei nicht verknotete Seilenden beim Abseilen festgestellt.