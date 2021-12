"Nein zu Impfzwang": Nächster Wirbel um Bus-Anzeigetafel

Bereits vor Wochen sorgte ein Busfahrer in Oberösterreich mit einer Anzeigentafel gegen die Corona-Impfung für Wirbel. Jetzt gab es einen neuen Vorfall.

Linz. Am Mittwoch soll bei einer Demo in Linz ein Bus mit der Aufschrift "Nein zum Impfzwang" herumgefahren sein. "Wir sind gestern am Nachmittag von Kundinnen und Kunden von den Bildern informiert worden. Bei dem auf den Bildern zu sehenden Bus handelt es sich um ein Fahrzeug des Unternehmens Wilhelm WELSER Verkehrsbetriebe GmbH. Der OÖ Verkehrsverbund distanziert sich entschieden von der Aufschrift, die auf Bildern eines Regionalbusses zu sehen waren", sagt OÖVG-Pressesprecher Kalus Wimmer gegenüber oe24.

"Wir sind der Überzeugung, dass die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen und die Corona-Impfung essentiell wichtig sind, um die Pandemie gemeinsam erfolgreich zu bekämpfen!", so Wimmer weiter. Man akzeptiere und respektiere jede private Meinung und Haltung. Sobald allerdings öffentliche Verkehrsmittel des OÖ Verkehrsverbundes instrumentalisiert würden, um private Meinungen und Ansichten zu verbreiten, werde eine dienstrechtliche Grenze überschritten, so Wimmer.

Busfahrer fristlos entlassen

Die "Wilhelm WELSER Verkehrsbetriebe GmbH" habe sofort Recherchen eingeleitet, um den verantwortlichen Lenker zu ermitteln. Dieser konnte laut Geschäftsleiterin Christa Trixl auch rasch ausgeforscht werden. "Dieser Lenker hat aufgrund seines Handelns eindeutig seine dienstrechtlichen Grenzen überschritten und es wurde umgehend seine fristlose Entlassung ausgesprochen", so Trixl.

Das Unternehmen, Wilhelm Welser Verkehrsbetriebe GmbH, distanziere sich entschieden von der persönlichen Äußerung dieses Lenkers, sagt Trixl weiter. Sie fügt hinzu: "Da wir der Überzeugung sind, dass die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen und Impfungen sehr wichtig ist." Man bedauere den Vorfall, so Trixl.