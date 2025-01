Bei Preisverleihung: Ariana Grande bedankt sich bei „ihren Freunden“ Botox und Hyaluron

Ariana Grande wurde auf dem Palm Springs Film Festival mit dem „Rising Star“-Award ausgezeichnet. In ihrer humorvollen Rede ließ sie es sich nicht nehmen, Botox und Hyaluron für ihr jugendliches Aussehen zu danken. Doch warum sie inzwischen auf Schönheits-Eingriffe verzichtet, gibt sie jetzt preis.

In Hollywood ist der Gang zum Beauty-Doc genauso alltäglich wie der Einkauf im Supermarkt. So gut wie jeder Promi hat sich bereits unters Messer gelegt oder sich Botox und Hyaluron spritzen lassen. Auch Ariana Grande stand immer wieder im Fokus von Spekulationen, ob sie ihrem jugendlichen Aussehen auf die Sprünge geholfen hat. Geäußert hat sich dazu selten – bis jetzt. Bei einer Preisverleihung sprach sie jetzt offen über ihre Beauty-Eingriffe und dankte ihren "Helferlein", die sie so strahlend jung aussehen lassen.

Witzige Dankesrede beim Palm Springs Film Festival

Ariana Grande beim Palm Springs Film Festival 2025. © Getty Images ×

Bei der Verleihung des Newcomer-Preises auf dem Palm Springs Film Festival sorgte Ariana Grande für Schmunzeln. Angesichts ihrer bereits langen und erfolgreichen Karriere erscheint die Auszeichnung zunächst etwas ungewöhnlich. Die 31-Jährige nahm es mit Humor: „Ich stehe auf der Bühne, seit ich ein Kind war. Dass ich jetzt, mit 31, noch als 'Rising Star' bezeichnet werde, hätte ich nie gedacht. Deshalb wollte ich die Gelegenheit nutzen, um meinen beiden Freunden zu danken: Botox und Juvederm.“

„Seit vier Jahren clean“: Ariana Grande verzichtet auf Beauty-Eingriffe

In der Vergangenheit griff Ariana Grande häufig zu Botox und Hyaluron, um ihrem Aussehen nachzuhelfen. Doch inzwischen hat die Sängerin einen anderen Weg eingeschlagen. In einem Interview mit „Entertainment Tonight" verriet sie, dass sie „seit vier Jahren clean“ sei und auf Filler verzichte. Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu: „Sehen Sie diese Falten? Ich liebe sie.“

Seit vier Jahren verzichtet Ariana Grande auf Botox und Co. © Getty Images ×

Ariana betonte, wie wichtig es ihr sei, gegenüber ihren Fans offen mit kosmetischen Eingriffen umzugehen. Insbesondere, da sie 2021 ihre eigene Beauty-Marke, r.e.m. beauty, auf den Markt brachte, möchte sie Transparenz fördern: „Als Beauty-Gründerin ist es mir wirklich wichtig, ehrlich zu sein.“

Ob sie dem Verzicht auf Botox und Co. dauerhaft treu bleibt, konnte Ariana jedoch nicht garantieren. „Wenn es irgendwann wieder so weit ist“, versprach sie, „werdet ihr es als Erste erfahren.“