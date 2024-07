Enthüllt: Selena Gomez verrät, welche Beauty-OPs sie hatte

Wunderwaffe gegen Falten: Kim Kardashian lässt sich Lachssperma injizieren Wer schön sein will muss nicht nur leiden, sondern auch hohe Ekeltoleranz beweisen - zumindest laut Kim Kardashian. In der neuesten Folge ihrer TV-Serie "The Kardashians" enthüllte die Unternehmerin nun, dass sie eine Lachssperma-Gesichtsbehandlung ausprobiert hat.