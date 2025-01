Vorsicht kontraproduktiv! Diese Beauty-Wirkstoffe sollten Sie NIE kombinieren

Die Welt der Hautpflege kann überwältigend sein: Retinol, Vitamin C, AHA, BHA, Niacinamid – die Liste an Beauty-Wirkstoffen scheint endlos. Doch nicht alle dieser Wirkstoffe vertragen sich gut miteinander. Falsche Kombinationen können die Haut reizen oder sogar ihre Wirkung neutralisieren.

Um das Beste aus Ihrer Hautpflegeroutine herauszuholen, sollten Sie genau wissen, welche Beauty-Wirkstoffe Sie besser nicht zusammen verwenden sollten.

Diese Beauty-Wirkstoffe sollten Sie nie kombinieren

1. Retinol und AHA/BHA (Säuren)

Retinol (Vitamin A) ist ein kraftvoller Anti-Aging-Wirkstoff, der die Zellerneuerung ankurbelt, während AHA (Alpha-Hydroxysäuren) und BHA (Beta-Hydroxysäuren) chemische Peelings sind, die abgestorbene Hautzellen entfernen. Doch zusammen können sie die Haut übermäßig reizen, Rötungen, Trockenheit und ein unangenehmes Spannungsgefühl verursachen.

2. Vitamin C und Niacinamid

Vitamin C (Ascorbinsäure) ist ein Antioxidans, das die Haut aufhellt und vor freien Radikalen schützt. Niacinamid (Vitamin B3) wirkt beruhigend und stärkt die Hautbarriere. Beide Wirkstoffe sind großartig – aber nicht in Kombination. Früher galt, dass Niacinamid die Wirksamkeit von Vitamin C beeinträchtigt, was heute zwar weniger relevant ist, aber diese beiden Stoffe können dennoch bei empfindlicher Haut zu Rötungen führen.

3. Benzoylperoxid und Retinol

Benzoylperoxid ist ein starkes Mittel gegen Akne, während Retinol die Zellerneuerung fördert. Beide Inhaltsstoffe können jedoch zusammen zu extremer Trockenheit und Hautirritationen führen. Außerdem kann Benzoylperoxid die Wirkung von Retinol abschwächen.

4. Kupferpeptide und Vitamin C

Kupferpeptide sind bekannt für ihre Fähigkeit, die Haut zu regenerieren und den Kollagenaufbau zu fördern. Allerdings können sie instabil werden, wenn sie mit Vitamin C kombiniert werden, was die Wirkung beider Inhaltsstoffe verringern kann.

5. AHA/BHA und Vitamin C

Beide Inhaltsstoffe arbeiten in einem sauren pH-Bereich, wodurch sie theoretisch kompatibel sein könnten. In der Praxis kann diese Kombination jedoch zu Reizungen führen, vor allem bei empfindlicher Haut. Außerdem könnten sie die Hautbarriere schwächen, wenn sie zu oft zusammen angewendet werden. Wenn Sie die beiden Wirkstoffe trotzdem sehr gern kombinieren möchten, dann bietet es sich an Vitamin C morgens und die Säuren abends zu verwenden.