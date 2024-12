Cheyenne Ochsenknecht zeigt ihre Akne

Cheyenne Ochsenknecht hat ihre Akne lange versteckt, doch jetzt zeigt sie sich in ihrer Instagram-Story ungeschminkt und setzt ein starkes Zeichen für mehr Ehrlichkeit und Selbstakzeptanz. Mit diesem Schritt will sie das Thema Akne normalisieren.

„Habe schon, seit ich denken kann, mit leichter Akne zu kämpfen“, erzählt Cheyenne Ochsenknecht in ihrer Instagram-Story. Lange hat die 24-Jährige ihre Hautprobleme versucht zu verstecken, aber mittlerweile hat sie genug davon. Sie zeigt sich ganz natürlich und offen mit ihren Unreinheiten und sagt: „Ich konnte es immer gut verstecken", so die Ochsenknecht-Tochter. Doch mittlerweile findet sie, dass es an der Zeit ist, ehrlich zu sein und zu zeigen, dass nicht alles immer perfekt sein muss.

Cheyenne Ochsenknecht zeigt Akne

Um ihre Haut in den Griff zu bekommen, hat das Model einiges ausprobiert: Sie geht regelmäßig zu Behandlungen wie Dermabrasion, bei der die oberste Hautschicht abgetragen wird, und nutzt die Aquafacial-Gesichtsbehandlung, die ihre Haut tiefenreinigt. Doch auch sie weiß, dass Akne nicht einfach so verschwindet und es wichtig ist, sich Hilfe zu holen, wenn es nötig ist. „Es geht noch schlimmer. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die es wirklich ganz, ganz schlimm haben“, erklärt sie und relativiert ihre eigenen Hautprobleme.

Ihre Fans reagieren begeistert auf ihre Offenheit. Viele schreiben ihr, wie toll sie es finden, dass sie ihre Akne zeigt und das Thema enttabuisiert. „Danke für alle eure positiven Nachrichten und Komplimente zwecks meiner Offenheit zu meiner Akne. Meine Nachrichten explodieren, als hätte ich eine Schwangerschaft verkündet. Küsse euch", freut sich Cheyenne und ist froh, dass sie mit ihrer Ehrlichkeit so viel Positives zurückbekommt.

Mit diesem Schritt zeigt Cheyenne, dass es völlig okay ist, Hautunreinheiten zu haben, und dass es nicht nötig ist, sich dafür zu schämen. Einfach mal authentisch sein und sich selbst akzeptieren – dafür setzt sie ein großes Zeichen.