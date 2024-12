× Dramatische Typveränderung: SO sieht Cate Blanchett nicht mehr aus

Mit Pony! Pamela Anderson verabschiedet sich von ihrem Signature-Look Das Jahr neigt sich dem Ende zu, doch Pamela Anderson wagte noch einmal einen Style-Wechsel. Bei der Vorführung ihres neuen Films „The Last Showgirl“ in West Hollywood präsentierte die Schauspielerin erstmals ihren veränderten Look und zeigte sich überraschend mit Pony.