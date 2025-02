Demi Moores Beauty-Wandel: "Ein Facelift allein reicht für diesen Look nicht!"

Demi Moore sieht mit 62 Jahren erstaunlich jung aus. Doch ein Facelift allein war nicht der Schlüssel zu ihrem straffen Look wie uns Schönheitschirurg Dr. Med. Univ. Harald Beck verrät. Was für die Verjüngung sonst noch alles nötig war? Das lesen Sie hier.

Keine Frage: Demi Moore sieht fantastisch aus. Mit 62 Jahren wirkt sie frischer, glatter und definierter denn je. Das durften wir jüngst wieder auf dem roten Teppich der BAFTAs 2025 bewundern. Dass sich die Schauspielerin einigen Schönheitseingriffen unterzogen hat, ist kein Geheimnis. Doch besonders ihr jüngster Eingriff sorgte für großes Staunen. Dahinter steckt ein Facelift, aber nicht nur, wie uns Schönheitschirurg Dr. Harald Beck verrät.

Dr. Med. Univ. Harald Beck, Spezialist für plastische Chirurgie in Wien © Dr. Beck ×

Demi Moores Beauty-Wandel: Warum ein Facelift dafür allein nicht reicht

Viele Menschen denken, dass ein Facelift – wie es Demi Moore und Lindsay Lohan durchführen ließen – der ultimative Weg zur Verjüngung ist. Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit, wie uns Dr. Beck erklärt. Zwar hebt ein Facelift abgesunkene Gewebestrukturen und sorgt für einen frischeren Ausdruck, doch es kann nicht alle Alterszeichen beseitigen. Denn ein Facelift konzentriert sich hauptsächlich auf das Straffen des Gewebes unter der Haut. Nur die Hautschicht zu straffen sei kaum wirksam, erklärt der Schönheitschirurg, denn dafür sei diese einfach viel zu elastisch.

Doch auch das beste Facelift hat seine Grenzen. Dr. Beck erklärt, dass die Schläfenregion oft übersehen wird. Mit den Jahren kann sie sich zurückbilden, was das Gesicht älter wirken lässt – etwas, das in jungen Jahren nicht der Fall ist. Deshalb spielt Demi Moores jugendliches Aussehen nicht nur das Facelift eine Rolle, sondern auch gezielte Volumenbehandlungen an bestimmten Stellen.

Die unscheinbaren Schlüsselstellen: Schläfen, Lippen und Ohrläppchen

Neben den Schläfen spielt auch die Region über der Oberlippe eine zentrale Rolle. Mit der Zeit entstehen dort feine Falten, die das Gesicht älter wirken lassen. Diese lassen sich durch gezielte Hyaluron-Injektionen glätten, ohne dass es künstlich aussieht.

Ein weiterer, oft übersehener Punkt sind die Ohrläppchen. Laut Dr. Beck verlieren sie im Alter an Volumen. Auch hier wurde bei Demi Moore nachgeholfen, um das Gesamtbild zu harmonisieren.

Nicht zu vergessen sind die Hände. Viele Prominente lassen auch ihre Hände verjüngen, da diese häufig das wahre Alter verraten. Hier können Eingriffe mit Eigenfett oder Hyaluron für ein frischeres, jünger aussehendes Erscheinungsbild sorgen, so der Experte.

Demi Moore bekam das Gesamtpaket

Dr. Beck fasst zusammen, dass Demi Moore eindrucksvoll zeige, was moderne Schönheitsmedizin leisten könne. Doch es wäre ein Irrtum zu glauben, dass ein Facelift allein den jugendlichen Look bewirken kann. Vielmehr ist es die Kombination aus verschiedenen Verfahren – Facelift, gezieltem Volumenaufbau und subtiler Detailarbeit an oftmals übersehenen Stellen. Nur so entsteht der natürliche, jugendliche Look, der oft bewundert wird.

Ein Reality-Check: Wer von Demi Moores Frische träumt, sollte wissen, dass ihr Aussehen mehr ist als nur das Ergebnis einer einzigen OP – es handelt sich um ein durchdachtes Gesamtkonzept.