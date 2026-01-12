Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 12.01.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe : Schauen Sie sich Ihre Gefühle sehr genau an, bevor Sie sich äußern!

: Schauen Sie sich Ihre Gefühle sehr genau an, bevor Sie sich äußern! Beruf : Grundsatzfragen zu klären? Cool bleiben, nehmen Sie sich Zeit dafür!

: Grundsatzfragen zu klären? Cool bleiben, nehmen Sie sich Zeit dafür! Fitness: Vorsicht, Druck ist kontraproduktiv! Vernünftig und sachlich bleiben!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe : Lieber etwas mehr Abstand, um unnötige Missverständnisse zu vermeiden!

: Lieber etwas mehr Abstand, um unnötige Missverständnisse zu vermeiden! Beruf : Nicht eigensinnig! Es wäre klüger, Einwände gründlich zu überdenken.

: Nicht eigensinnig! Es wäre klüger, Einwände gründlich zu überdenken. Fitness: Es könnte ziemlich anstrengend werden. Loslassen und Hilfe annehmen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe : Man braucht mehr Tiefgang. Unverbindliches Flirten ist nicht gefragt.

: Man braucht mehr Tiefgang. Unverbindliches Flirten ist nicht gefragt. Beruf : Überprüfen Sie alles sehr genau, statt auf schnellen Erfolg zu bauen!

: Überprüfen Sie alles sehr genau, statt auf schnellen Erfolg zu bauen! Fitness: Regenerieren Sie sich bewusster: Ergiebiger schlafen, gesünder essen!



Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe : Ihre Erwartungen sind sicher überzogen. Vernunft hat bessere Karten.

: Ihre Erwartungen sind sicher überzogen. Vernunft hat bessere Karten. Beruf : Ideen strategisch wohlüberlegt einbringen! Emotionen überzeugen nicht.

: Ideen strategisch wohlüberlegt einbringen! Emotionen überzeugen nicht. Fitness: Nehmen Sie sich Zeit, um Kraft zu tanken. Und kühlen Kopf bewahren!



Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe : Wenn Sie impulsiv auftreten, ernten Sie bestimmt nur Unverständnis.

: Wenn Sie impulsiv auftreten, ernten Sie bestimmt nur Unverständnis. Beruf : Keine Machtkämpfe! Wer auf andere hört, ist bedeutend besser beraten.

: Keine Machtkämpfe! Wer auf andere hört, ist bedeutend besser beraten. Fitness: Sie sind wieder einmal auf Kollisionskurs. Anhalten und durchatmen!



Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe : Es könnte ernst werden. Sind Sie bereit, mehr Gefühl zu investieren?

: Es könnte ernst werden. Sind Sie bereit, mehr Gefühl zu investieren? Beruf : Allzu einfache Lösungen sind nicht der Weg. Gründlicher nachdenken!

: Allzu einfache Lösungen sind nicht der Weg. Gründlicher nachdenken! Fitness: Achten Sie heute gut auf Ihre Ernährung! Sehr empfindliche Verdauung.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe : Lassen Sie sich Zeit, statt irreversible Entscheidungen zu treffen!

: Lassen Sie sich Zeit, statt irreversible Entscheidungen zu treffen! Beruf : Verlangt man mehr Genauigkeit? Gründlichkeit hat definitiv Vorrang.

: Verlangt man mehr Genauigkeit? Gründlichkeit hat definitiv Vorrang. Fitness: Überdenken Sie Ihre Lebensweise, ändern Sie, was Ihnen nicht guttut!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe : Leidenschaft braucht Augenmaß. Ein wenig nüchterner fahren Sie besser.

: Leidenschaft braucht Augenmaß. Ein wenig nüchterner fahren Sie besser. Beruf : Ihre Ideen sind gut, sollten aber realistisch sein. Sachlich bleiben!

: Ihre Ideen sind gut, sollten aber realistisch sein. Sachlich bleiben! Fitness: Gute Intuition. Effiziente Organisation kann noch mehr daraus machen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe : Echter Zusammenhalt ist gefragt. Unterstreichen Sie Ihre Loyalität!

: Echter Zusammenhalt ist gefragt. Unterstreichen Sie Ihre Loyalität! Beruf : Überarbeiten Sie Ihre Konzepte gründlich! Und methodisch sehr genau!

: Überarbeiten Sie Ihre Konzepte gründlich! Und methodisch sehr genau! Fitness: Viel langsamer und aufmerksamer! Konzentration, statt Gas zu geben!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe : Sie dürfen ruhig mal mehr Gefühl und Leidenschaft an den Tag legen.

: Sie dürfen ruhig mal mehr Gefühl und Leidenschaft an den Tag legen. Beruf : Gründlicher nachdenken! Schnelle Entscheidungen sind fehleranfällig.

: Gründlicher nachdenken! Schnelle Entscheidungen sind fehleranfällig. Fitness: Nehmen Sie sich Zeit zum Regenerieren! Guter Tag, um Kraft zu tanken.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe : Gehen Sie mit Beziehungsfragen sehr zurückhaltend und vorsichtig um!

: Gehen Sie mit Beziehungsfragen sehr zurückhaltend und vorsichtig um! Beruf : Sachlich und cool bleiben, auch wenn Sie sich herausgefordert fühlen.

: Sachlich und cool bleiben, auch wenn Sie sich herausgefordert fühlen. Fitness: Tempo lieber mal drosseln! Vorrang für Genauigkeit und Gründlichkeit.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe : Ganz cool und gelassen bleiben! So ziehen Sie Aufmerksamkeit auf sich.

: Ganz cool und gelassen bleiben! So ziehen Sie Aufmerksamkeit auf sich. Beruf : Wer betont sachlich auftritt, kann seine Ideen viel besser einbringen.

: Wer betont sachlich auftritt, kann seine Ideen viel besser einbringen. Fitness: Ihre Ausstrahlung sorgt für positive Resonanz. Das hebt Ihre Laune.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.