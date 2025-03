× Mehr ist mehr: Die größten Schmuck-Trends für 2025

Minimalismus? Fehlanzeige! 2025 dreht sich bei den Schmuck-Trends alles um ausdrucksstarke Statement-Pieces. Wir verraten, mit welchen Schmuckstücken Sie in diesem Jahr zum absoluten Hingucker werden.

Während in den vergangenen Jahren filigrane und minimalistische Designs dominierten, dreht sich 2025 alles um opulente, mutige und extravagante Schmuckstücke! Was sich in der Mode bereits abgezeichnet hat, spiegelt sich nun auch in den Accessoires wider – Maximalismus ist das Gebot der Stunde. Von auffälligen Ketten bis hin zu ausdrucksstarken Ringen – hier sind die fünf spannendsten Schmuck-Trends für 2025.

Statement-Pieces für den maximalen Wow-Effekt

Statement-Schmuck ist zurück und wird in Form von auffälligen Arm Cuffs, skulpturalen Ringen und Ohrringen im XXL-Format neu interpretiert. Hier gilt: Je größer, desto besser. Die neuen Pieces zeichnen sich durch opulente Verzierungen und außergewöhnliche Materialien aus. Kunstvolle Ringe mit auffälligen Edelsteinen oder unkonventionellen Formen setzen starke Akzente und verleihen jedem Look einen besonderen Touch. Der Grundsatz für diesen Trend ist klar: Je größer, desto besser!

Y-Ketten: Eleganz mit modernem Twist

Die Y-Kette bleibt auch 2025 ein Must-have! Der beliebte Klassiker zeichnet sich durch seine längliche Form aus, die den Hals optisch streckt und das Dekolleté elegant betont. Doch anstatt klassischer Designs dominieren ausgefallene Formen, große Anhänger und auffällige Details. Kombiniert mit tiefen Ausschnitten oder als Layering-Piece sorgt sie für einen eleganten, aber dennoch aufregenden Look.

Glasperlenketten als Trend-Piece

Perlenschmuck feiert ein Comeback – allerdings nicht in seiner klassischen Form. Statt edler Süßwasserperlen setzen Designer jetzt auf bunte Glasperlenketten, die für einen verspielten und dennoch stilvollen Look sorgen. Damit bringen wir einen Hauch von 70er-Nostalgie in unser Schmuckkästchen. Schon auf den Runways von Chanel und in den Streetstyles der Copenhagen Fashion Week sorgten die bunten Teile für Aufsehen und setzen ein echtes Statement.

Boho is back

Der Boho-Chic erlebt 2025 eine Renaissance. XXL-Ohrringe, bauchlange Ketten im Layering-Stil und bunte Statement-Ringe stehen wieder hoch im Kurs. Das Beste daran: Sie müssen nichts Neues kaufen, sondern können auf das zurückgreifen, was bereits in Ihrem Kleiderschrank oder Schmuckkästchen schlummert. Unterschiedliche Stile und Trendstücke werden kreativ und scheinbar zufällig miteinander kombiniert – und genau das macht den Look so einzigartig. Auf Flohmärkten oder in Omas Schmuckkästchen wartet mit Sicherheit das ein oder andere Schätzchen.

Gold & Silber: Mix and Match ist angesagt

Lange Zeit galt die Regel: Entweder Gold oder Silber – aber niemals beides zusammen. 2025 wird diese Modeweisheit endgültig über Bord geworfen, denn das neue Jahr steht ganz im Zeichen von mutigen Materialmixen. Das Tragen von Gold- und Silberschmuck in Kombination sorgt für einen modernen Look, der besonders elegant wirkt.