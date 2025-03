× Mit DIESEM Look bricht Prinzessin Kate eine altbewährte Fashion-Regel

Prinzessin Kate weiß, wie man einen eleganten Auftritt hinlegt – aber sie weiß auch, wie man dabei eine angestaubte Fashion-Regel ignoriert. Beim Six Nations-Rugbyspiel zwischen Wales und England in Cardiff zeigte sie sich in einem Look, der für ordentlich Gesprächsstoff sorgte.

Kates Looks sind seit jeher ein Thema für Modefans, doch seit Kurzem gibt es weniger offizielle Infos dazu, denn der Palast will den Fokus auf „wichtige Themen“ lenken, nicht auf ihre Outfits. Verständlich, aber mal ehrlich: Kate kann noch so diskret sein, ihre Garderobe bleibt trotzdem Gesprächsthema Nummer eins. Am Wochenende zeigte sie sich in einem klassischen, aber mutigen Look, der laut einer altbekannten Stilregel eigentlich ein No-Go ist.

Schwarz und Dunkelblau: Ein Fashion-No-Go?

Zu der sportlichen Veranstaltung setzte Kate auf schlichte Eleganz. Die Prinzessin trug einen marineblauen Mantel im Militärstil über einem klassischen schwarzen Rollkragenpullover. Dazu kombiniert die 43-Jährige schwarze Wildlederstiefel von Gianvito Rossi und goldene Ohrringe. Damit pfeift sie auf die altbekannte Regel, dass Schwarz und Dunkelblau nicht zusammengehen.

© Getty Images ×

Die Regel stammt aus einer Zeit, in der Mode weniger flexibel war. Schwarz und Dunkelblau sind sich so ähnlich, dass der Mix oft als unabsichtlicher Styling-Fail galt – so als hätte man in der morgendlichen Hektik zum falschen Blazer gegriffen. Doch mal ehrlich: Das ist längst überholt! Richtig kombiniert, wirkt die Kombi modern und edel.

© Getty Images ×

Und genau das beweist Kate: Ihr Look wirkt bewusst gewählt, nicht zufällig. Der Schlüssel zum Erfolg? Die Farben sollten sich wiederholen, zum Beispiel mit passenden Accessoires oder Schuhen, damit das Outfit stimmig bleibt.

Im Partnerlook mit Prinz William

Noch cooler wird’s, wenn man sich Kates Begleitung ansieht: Prinz William setzte ebenfalls auf einen dunkelblauen Wollmantel. Dazu kombinierte er ein weißes Hemd und eine rot-weiße Krawatte – passend zu den Farben der walisischen Mannschaft. Ein modisches Power-Couple? Definitiv!