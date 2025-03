× Prinzessin Kate: Versteckte Botschaft in ihrem Look entzückt Fans

Jeden zweiten Montag im März wird in Großbritannien der Commonwealth Day gefeiert. Prinzessin Catherine wurde dabei zu einem Blickfang in Rot. Ein besonderer Hingucker war ein kleines Detail an ihrem Look.

Zu Ehren des Staatenbundes nahm auch die britische Königsfamilie am traditionellen Gottesdienst in der Westminster Abbey teil. Der Commonwealth Day 2025 war dabei in mehrfacher Hinsicht ein besonderes Ereignis: Nicht nur kehrte Catherine, Princess of Wales, zurück in die Öffentlichkeit, sondern auch König Charles. Im vergangenen Jahr wurde die Feier zum 75. Jubiläum noch von den schweren gesundheitlichen Herausforderungen ihrer beiden Krebsdiagnosen überschattet.

Knapp ein Jahr später stehen die Zeichen glücklicherweise auf Hoffnung. Beide strahlten bei ihrem Auftritt – und ganz besonders Prinzessin Kate zog mit ihrem Look alle Blicke auf sich.

Prinzessin Kate strahlt in Rot

Seite an Seite mit Prinz William erschien sie in einem eleganten Mantel-Hut-Ensemble, ganz in kräftigem Rot gehalten. Der lange Mantel mit großen Knöpfen und einer auffälligen Schleife auf der Vorderseite wirkte klassisch und gleichzeitig kraftvoll. Darunter blitze ein passendes rotes Kleid hervor, das den Look abrundete. Rote High Heels und eine farblich abgestimmte Clutch machten das Outfit perfekt. Für den letzten Hauch von Eleganz sorgten ihre Perlenaccessoires: eine dreireihige Perlenkette und zarte Perlen-Ohrringe mit Diamanten.

Doch das wahre Highlight war ihr Hut. Auf den ersten Blick schlicht und stilvoll, offenbarte sich erst von hinten das besondere Detail: Eine fein gestickte Rose, Ton in Ton mit dem kräftigen Rot, dezent und doch voller Bedeutung. Denn für viele Royal-Fans war diese Rose mehr als nur ein hübsches Accessoire. Sie sehen darin ein starkes Symbol.

Die Rose gilt seit Jahrhunderten als Zeichen für Liebe, Hoffnung und nicht zuletzt Stärke – Eigenschaften, die Kate in den vergangenen Monaten bewiesen hat. Nach ihrer Krebsdiagnose und dem Rückzug aus der Öffentlichkeit zeigt sie sich nun wieder selbstbewusst und strahlend. Die bestickte Rose auf ihrem Hut könnte als stille Botschaft verstanden werden: Ein Zeichen für neue Kraft, für Widerstandsfähigkeit – und für die Schönheit, die im Durchhalten liegt.