× Pop-Queens Dua Lipa und Jennie krönen neue Chanel-Handtasche zum It-Piece

Chanel präsentiert die neue 25 Bag – und holt sich dafür zwei der größten Namen der Popkultur als Gesichter der Kampagne: Pop-Ikone Dua Lipa und koreanische Sängerin Jennie von Blackpink.

Als Dua Lipa Anfang des Jahres in der Front Row der Chanel Couture Show für Frühling 2025 in Paris Platz nahm, brodelte die Gerüchteküche: Wird sie das neue Gesicht einer großen Kampagne? Wenig später folgte die Überraschung – die britische Sängerin wurde als Gesicht für die neue Hobo-Handtasche „25“ von Chanel enthüllt. In der dazugehörigen Kampagne tanzt sie durch die Straßen New Yorks, begleitet von dem 80s-Hit „She Drives Me Crazy“. Ein augenzwinkernder Mix aus Retro-Vibes und modernem French Chic.

Doch Chanel setzt noch einen drauf: Nun erhält Dua Lipa Unterstützung von Jennie, der K-Pop-Queen und langjährigen Botschafterin des Hauses. Die zweite Kampagne zeigt die Sängerin der koreanischen Girlband BlackPink in einer ähnlichen Ästhetik – Tweed-Ensembles, Denim und Strick kombinieren sich zu einer harmonischen Mischung aus girly Charme und edgy Streetstyle. Beide bringen ihre individuelle Coolness auf jedem Bild zum Ausdruck und verleihen der 25 Bag eine ganz besondere Vielseitigkeit.

Zwei Pop-Ikonen, ein neues It-Piece

Die 25 Bag ist eine moderne Hommage an die legendäre 2.55. Mit butterweichem, gestepptem Leder, einer eleganten Hobo-Form und einem durchdachten Innenleben überzeugt die Tasche sowohl durch Design als auch Funktionalität. Die mittleren und großen Modelle sind zusätzlich mit einer herausnehmbaren Clutch ausgestattet – praktisch und zugleich ein stylisches Extra.

Doch was die 25 Bag wirklich zum absoluten It-Piece macht, ist nicht nur ihr Design, sondern das Storytelling hinter der Kampagne. Dua Lipa und Jennie verkörpern auf einzigartige Weise die perfekte Symbiose aus traditionellem Parisian Chic und moderner Coolness. Zusammen definieren sie eine neue Chanel-Ära, die die Wurzeln der Marke ehrt und gleichzeitig den Luxus der Zukunft widerspiegelt.

Die Botschaft ist eindeutig: Die 25 Bag richtet sich an eine neue Generation, die sich mühelos zwischen Couture und Alltag, zwischen klassischer Eleganz und avantgardistischem Stil bewegt. Mit Dua Lipa und Jennie als Kampagnengesichter ist die Chanel 25 Bag bereits das Statement-Piece der Saison.