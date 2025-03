So heiß räkelt sich Kendall Jenner im trendigen Metallic-Bikini am Pool

Die Poolsaison geht los und Kendall Jenner läutet sie mit einem neuen trendigen Bikini und "Beach day"-Fotos ein.

Die Poolsaison ist offiziell eröffnet – zumindest wenn es nach Kendall Jenners neuesten Instagram-Fotos geht.

Kendall Jenner strahlt mit der Sonne um die Wette

Kendall Jenner genießt ihren "Beach Day" auf eine Weise, die uns alle direkt nach einem Flugticket suchen lässt. Auf den neuesten Instagram-Bildern zeigt sich das Supermodel in einem bronzefarbenen Metallic-Bikini, der nicht nur ihre beneidenswerten Kurven betont, sondern auch perfekt mit der untergehenden Sonne um die Wette schimmert. Ein Look, der so heiß ist, dass der Pool daneben fast wie eine willkommene Abkühlung wirkt.

Maximal minimalistisch

Passend zu ihrem glamourösen Bikini trägt Kendall ihre Haare im angesagten Wet-Look – ein Style, der nach frisch aus dem Meer gestiegen, aber trotzdem unfassbar edel aussieht. Dazu kombiniert sie goldene Creolen und Armreifen, die den Look perfekt abrunden und dem Ganzen eine extra Portion Luxus verleihen. Kein Make-up-Overload, kein unnötiger Schnickschnack – nur Kendall, das Wasser und pure Eleganz. Die minimalistische Kulisse unterstreicht ihren strahlenden Auftritt: Klare Linien, dezente Farben, kein unnötiger Kitsch – einfach pures Sommer-Feeling.

Kendall Jenner im Metallic-Bikini 1/6

2/6

3/6

4/6

5/6

6/6 © kendalljenner/instagram © kendalljenner/instagram © kendalljenner/instagram © kendalljenner/instagram © kendalljenner/instagram © kendalljenner/instagram

Metallic ist das neue Must-have für den Sommer

Wenn Kendall Jenner es trägt, dann wissen wir: Es wird Trend! Metallic-Bikinis sind definitiv das Fashion-Statement der Saison – und wenn sie so edel wie bei Kendall gestylt werden, kann der Sommer gar nicht schnell genug kommen.