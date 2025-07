Zwei Syrer bedrohten Kebab-Mitarbeiter mit Klappmesser

Mitten bei der Schwerpunktaktion gegen (Jugend-)Kriminalität an den Hotspots in Favoriten gekommen Dienstagabend - bei der auch Innenminister Karner anwesend - war, fingen zwei Syrer bei einem Kebabstand zu stänkern an und ein Messer zu zücken.

Wien. Kaum war die hohe Politik nach einem Pressegespräch mit Journalisten wieder vom Bereich Reumannplatz und Keplerplatz abgezogen, gesellten sich um 1 Uhr in der Früh zwei Syrer an einen der Stehtische vor einem Kebabstand in der Quellenstraße - ebenfalls in der Waffenverbotszone. Jugend in Wien außer Rand und Band: 131 Messer sichergestellt

Reumannplatz: 5 Syrer nach Messerangriff gefasst

Messer in Rücken gerammt: Syrer (17) sticht Landsmann (18) nieder Was den beiden Männern dort so gar nicht gefiel, war eine Vase mit Blumen auf dem Stehtisch, die sie prompt zu Boden beförderten, worauf es zu einer Auseinandersetzung mit den Imbissbuden-Mitarbeitern kam. Dabei zückte einer der Syrer ein Messer, der andere bedrohte die Kebab-Mannschaft mehrmals mit dem Umbringen. © LPD Wien Anschließend rannten die beiden Männer in unbekannte Richtung davon. Aufgrund der genauen Personenbeschreibungen konnten die beiden Tatverdächtigen, ein 21-Jähriger und ein 33-Jähriger, kurze Zeit später von Beamten der Polizeidiensthundeeinheit angehalten und vorläufig festgenommen werden. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Klappmesser, konnte durch den Polizeidiensthund „Maddox“ (drei Jahre alt, belgischer Schäferhund) unweit der Tatörtlichkeit in einem Gebüsch aufgestöbert und durch die Beamten sichergestellt werden. Die Beschuldigten wurden wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung angezeigt und befinden sich in polizeilichem Gewahrsam.