Heißer Anblick: Dakota Johnson macht im Transparent-Look alle sprachlos
Ohne BH

Heißer Anblick: Dakota Johnson macht im Transparent-Look alle sprachlos

26.09.25, 10:28
Dakota Johnson ließ beim Zürich Film Festival wieder einmal sämtliche Kinnladen herunterfallen! In einem gewagten Look, der mehr zeigte als verhüllte, stahl sie allen die Show. 

Dakota Johnson sorgte beim 21. Zürich Film Festival für einen weiteren „Nacktkleid“-Moment, als sie am Donnerstag in einem heißen Spitzenkleid über den roten Teppich schritt. Erst vor kurzem hatte sie mit einem gewagten Po-Blitzer in einem transparenten Outfit für Gesprächsstoff gesorgt, doch dieses Mal setzte sie noch einen drauf: Sie ließ den BH einfach weg und überließ mit ihrem Look so gut wie nichts der Fantasie.

Der BH? Überflüssig!

Heißer Anblick: Dakota Johnson macht im Transparent-Look alle sprachlos
Wow, was für ein Auftritt! Die Schauspielerin zog mit einem transparenten Spitzen-Kleid von Gucci alle Blicke auf sich. Das durchsichtige Spitzen-Rollkragen-Oberteil ließ kaum etwas der Fantasie, während es ihre Silhouette perfekt betonte. Ein voluminöser Tüllrock im Ballkleid-Stil rundete das atemberaubende bodenlange Kleid ab, das der Star aus „Materialists“ mit zwei auffälligen, reich verzierten Ringen kombinierte. Mit diesem unverhüllten Look warf Dakota kurzerhand jede Konvention über den Haufen.

Ihre brünetten Haare trug sie in weichen Wellen, und mit einem neutralen Make-up setzte sie das perfekte Finish.

Dakota erhält Auszeichnung für ihr Lebenswerk

Heißer Anblick: Dakota Johnson macht im Transparent-Look alle sprachlos
Der Anlass für den außergewöhnlichen Look war die Vorführung ihres neuesten Films „Splitsville“. In der düsteren romantischen Komödie spielt Johnson an der Seite von Adria Arjona, Kyle Marvin und Michael Angelo Covino. Zum Abschluss erhielt sie auch Das Goldene Auge des Festivals für ihr Lebenswerk.

Ein starkes Körperbewusstsein 

In einem Gespräch im Good Hang Podcast erzählte sie, wie wichtig es für sie sei, sich in ihrem eigenen Körper wohlzufühlen. Ihr Vertrauen in sich selbst hat sie ihrer Mutter, der Schauspielerin Melanie Griffith, zu verdanken, die sie immer dazu ermutigte, stolz auf ihren Körper zu sein.

„Meine Mutter hat mich dazu erzogen, wirklich sehr stolz auf meinen Körper zu sein und ihn zu lieben“, erklärte Dakota. „Dafür war ich immer sehr dankbar, besonders in meiner Arbeit, weil ich ihn tragen kann und er sich echt anfühlt.“

