"Gossip Girl"-Fortsetzung mit Blair Waldorf geplant

Es gibt News von der Upper East Side. Queen B ist zurück. "Gossip Girl"-Fans dürfen sich auf jede Menge Intrigen, Machtspiele und auf die Stufen der Met freuen. Denn Blair Waldorf bekommt ein Sequel.

XOXO, es ist offiziell! Blair Waldorf, Schutzpatronin der Stirnbänder, Intrigen und Power-Moves auf den Met-Stufen, bekommt ihr eigenes Comeback. Fast 20 Jahre nach dem Start der Erfolgsserie "Gossip Girl" wurde jetzt bekannt: Die Original-Autorin Cecily von Ziegesar schreibt einen eigenständigen Fortsetzungsroman mit Blair im Mittelpunkt.

© Getty Images

Der Titel? Ganz schlicht und sehr on brand: Blair.

Wann erscheint das Blair-Sequel?

Der neue Roman ist aktuell für den Sommer 2027 geplant. Das ist zwar noch ein bisschen hin, aber ganz ehrlich: Queen B hat uns schon früher gelehrt, dass große Auftritte Vorbereitung brauchen.

Worum geht es im Sequel?

Blair ist jetzt in ihren Vierzigern. Und sie kehrt zurück nach New York City. Nicht für einen Nostalgietrip, sondern mit einem ziemlich klaren Ziel: Sie will ihren Status in der Upper East Side zurück. Denn auch wenn sich die Stadt verändert hat, eines ist laut Prämisse sicher geblieben: die Faszination für Macht, Gerüchte und gesellschaftliche Spielchen. Kurz gesagt: Was passiert, wenn die ursprüngliche Queen B erwachsen wird, die Stadt verlassen hat und dann entscheidet, dass sie ihre Krone wiederhaben will?

© Getty Images

Oder, um es im "Gossip-Girl"-Stil zu sagen: Once a ruler of the Met steps - always a ruler of the Met steps. Details zur Storyline sind noch streng geheim. Aber allein die Idee von Blair als erwachsener Strategin in einer neuen Upper East Side ist… very dangerous - für alle anderen.

Wer steckt hinter dem Projekt?

Die Veröffentlichungsrechte gingen in einem ziemlich umkämpften Deal an:

Grand Central Publishing in den USA,

Orion Fiction in Großbritannien.

Entwickelt wird das Projekt gemeinsam mit Alloy Entertainment, also dem Unternehmen, das die "Gossip Girl"-Welt schon seit Jahren betreut. Heißt: Das ist kein zufälliges Nostalgie-Projekt, sondern ein ziemlich kontrolliertes Franchise-Comeback.

Und jetzt die wichtigste Frage: Kommt auch eine neue Serie?

Offiziell gibt es noch keine Serienbestätigung. Aber: Alloy Entertainment behält auch die Film- und Fernsehrechte, was in der Branche fast schon als Einladung für Spekulationen gilt. Denn seien wir ehrlich, ein erwachsenes Blair-Waldorf-Kapitel schreit nach Streaming-Adaption. Und ja, der Gedanke liegt sehr nahe, dass Leighton Meester wieder in die Rolle schlüpfen könnte.

© Getty Images

Bleibt nur noch eine Frage offen: Wer sitzt diesmal auf dem Thron und wer landet wieder auf der Gerüchte-Abschussliste?

XOXO. Gossip Girl.