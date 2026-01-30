The White Lotus Staffel 4: Diese neuen Stars sind jetzt fix

Luxus, Intrigen und ein überraschend ikonischer Neuzugang: HBO Max hat neue Stars für „The White Lotus“ Staffel 4 bestätigt und ein Name sorgt gerade besonders für Aufsehen.

Packen Sie schon mal imaginär Ihre Designer-Sonnenbrille ein: The White Lotus meldet sich mit frischem Cast zurück. Und ja: Es wird wieder luxuriös, unangenehm und garantiert toxisch-entspannt. Am 29. Jänner hat HBO Max offiziell bestätigt, welche neuen Namen in Staffel 4 von Mike Whites Erfolgsserie einchecken. Und sagen wir so: Das ist kein Random-Urlaub, das ist ein All-Star-Resort.

© HBOMax

Von Thailand nach Frankreich: White Lotus goes Europe

Fix ist: Die vierte Staffel spielt in Europa. Und zwar an der Côte d’Azur im Süden Frankreichs. Auch das Hotel steht schon fest, denn die Protagonist:innen der Kultserie checken im Château de La Messardière ein. Was sollen wir sagen: Diesmal gibt es zwar weniger tosende Wellen, aber dafür mehr Champagner auf sonnendurchfluteten Terassen mit Meerblick.

Das ist der Cast für Staffel 4

Jetzt aber zum eigentlichen Tea. HBO Max hat die Namen bestätigt, die in der kommenden Staffel zu sehen sein werden. Helena Bonham Carter. Ja. DIE Helena Bonham Carter. Bellatrix Lestrange aus Harry Potter. Und damit ist es offiziell: Nach Lucius Malfoy in Staffel 3 ist jetzt auch Bellatrix im White-Lotus-Universum angekommen. Wir sind sehr bereit für eine ultra-elitär-chaotische, vermutlich leicht manipulative Luxus-Gästin.

© Getty Images

Chris Messina: Kennen Sie vielleicht aus The Mindy Project. Der Mann ist ein absoluter Serien-Dauerbrenner und perfekt für diese White-Lotus-Mischung aus „nett wirken“ und „innerlich völlig kaputt“. Zusammengefasst: walking red flag mit Charme.

© Getty Images

Marissa Long: Noch nicht bekannt, aber genau das ist bei The White Lotus ja fast schon ein Qualitätsmerkmal. Die Serie liebt es, neue Gesichter plötzlich zu Fan-Favourites zu machen. Wir sagen: merken Sie sich den Namen.

Diese Stars waren schon vorher bestätigt

Die drei stoßen zu einer bereits ziemlich wilden Runde dazu:

Steve Coogan (Nachts im Museum)

Caleb Jonte Edwards

Alexander Ludwig (Vikings)

AJ Michalka

Letztere kennen vor allem die Disney-Girlies noch von Aly & AJ. Soft Y2K Nostalgie trifft auf Luxus-Soap mit Mordpotenzial.

Und worum geht’s diesmal?

Natürlich: streng geheim. Wie immer. Kein Plot, keine Themen, keine Hinweise außer: Eine neue Gruppe reicher, privilegierter Gäste. Ein luxuriöses Setting.

Und ein Urlaub, der ziemlich sicher eskalieren wird.