Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Life
The White Lotus Staffel 4: Diese neuen Stars sind jetzt fix
© HBOMax

Breaking News

The White Lotus Staffel 4: Diese neuen Stars sind jetzt fix

Von
30.01.26, 10:10
Teilen

Luxus, Intrigen und ein überraschend ikonischer Neuzugang: HBO Max hat neue Stars für „The White Lotus“ Staffel 4 bestätigt und ein Name sorgt gerade besonders für Aufsehen. 

Packen Sie schon mal imaginär Ihre Designer-Sonnenbrille ein: The White Lotus meldet sich mit frischem Cast zurück. Und ja: Es wird wieder luxuriös, unangenehm und garantiert toxisch-entspannt.  Am 29. Jänner hat HBO Max offiziell bestätigt, welche neuen Namen in Staffel 4 von Mike Whites Erfolgsserie einchecken. Und sagen wir so: Das ist kein Random-Urlaub, das ist ein All-Star-Resort.

The White Lotus Staffel 4: Diese neuen Stars sind jetzt fix
© HBOMax

Von Thailand nach Frankreich: White Lotus goes Europe 

Fix ist: Die vierte Staffel spielt in Europa. Und zwar an der Côte d’Azur im Süden Frankreichs. Auch das Hotel steht schon fest, denn die Protagonist:innen der Kultserie checken im Château de La Messardière ein. Was sollen wir sagen: Diesmal gibt es zwar weniger tosende Wellen, aber dafür mehr Champagner auf sonnendurchfluteten Terassen mit Meerblick. 

Lesen Sie auch

Das ist der Cast für Staffel 4

Jetzt aber zum eigentlichen Tea. HBO Max hat die Namen bestätigt, die in der kommenden Staffel zu sehen sein werden. Helena Bonham Carter. Ja. DIE Helena Bonham Carter. Bellatrix Lestrange aus Harry Potter. Und damit ist es offiziell: Nach Lucius Malfoy in Staffel 3 ist jetzt auch Bellatrix im White-Lotus-Universum angekommen. Wir sind sehr bereit für eine ultra-elitär-chaotische, vermutlich leicht manipulative Luxus-Gästin. 

The White Lotus Staffel 4: Diese neuen Stars sind jetzt fix
© Getty Images

Chris Messina: Kennen Sie vielleicht aus The Mindy Project. Der Mann ist ein absoluter Serien-Dauerbrenner und perfekt für diese White-Lotus-Mischung aus „nett wirken“ und „innerlich völlig kaputt“. Zusammengefasst: walking red flag mit Charme. 

The White Lotus Staffel 4: Diese neuen Stars sind jetzt fix
© Getty Images

Marissa Long: Noch nicht bekannt, aber genau das ist bei The White Lotus ja fast schon ein Qualitätsmerkmal. Die Serie liebt es, neue Gesichter plötzlich zu Fan-Favourites zu machen. Wir sagen: merken Sie sich den Namen. 

Diese Stars waren schon vorher bestätigt

Die drei stoßen zu einer bereits ziemlich wilden Runde dazu:

  • Steve Coogan (Nachts im Museum)
  • Caleb Jonte Edwards
  • Alexander Ludwig (Vikings)
  • AJ Michalka

Letztere kennen vor allem die Disney-Girlies noch von Aly & AJ. Soft Y2K Nostalgie trifft auf Luxus-Soap mit Mordpotenzial. 

Und worum geht’s diesmal?

Natürlich: streng geheim. Wie immer. Kein Plot, keine Themen, keine Hinweise außer: Eine neue Gruppe reicher, privilegierter Gäste. Ein luxuriöses Setting.

Und ein Urlaub, der ziemlich sicher eskalieren wird.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen