Gelüftet! In diesem Hotel wird die neue Staffel von "The White Lotus" gedreht

Champagner, Intrigen und ein Hauch Côte d’Azur: Für die neue Staffel von The White Lotus steht nun endlich fest, in welchem Luxus-Hotel die nächsten Urlaubskatastrophen ihren Lauf nehmen. Eins ist sicher: Dieser Schauplatz hat Drama-Potenzial.

Nach jeder "The White Lotus"-Staffel stellt sich die Frage: Wo checkt die nächste illustre Runde privilegierter Problemgäste ein? Die Antwort sorgt für ordentlich Côte-d’Azur-Glamour. Seit Ende vergangenen Jahres ist klar: Frankreich wird der neue Schauplatz der vierten Staffel. Und nein, diesmal keine wilden Naturgewalten, keine Vulkane, kein Dschungel. Serienschöpfer Mike White hat bereits angedeutet, dass sich der Look ändern soll. Weniger Drama aus der Natur, mehr Drama aus der Minibar. Oder anders gesagt: weniger tosende Wellen, mehr Champagner auf sonnendurchfluteten Terrassen mit Meerblick.

© Fabio Lovino/HBO

Lange spekuliert und jetzt bestätigt

Nach Hawaii, Sizilien und Thailand ist nun klar in welchem Hotel die Protagonist:innen der Kultserie einchecken werden. Fans und Branchenkenner:innen rätselten monatelang, ob die Dreharbeiten im legendären Four Seasons Grand-Hôtel du Cap-Ferrat stattfinden würden. Schließlich pflegt HBO seit Jahren eine enge Marketing-Partnerschaft mit der Luxushotelkette. Doch diesmal kam alles anders. Wie Variety nun berichtet, fiel die Wahl auf ein echtes Juwel über den Dächern von Saint-Tropez: das Château de La Messardière. Ein Ort, wie gemacht für Intrigen, Affären und passiv-aggressive Poolgespräche.

The White Lotus: Ein Schloss für Skandale

Das Anwesen aus dem 19. Jahrhundert thront oberhalb von Saint-Tropez, umgeben von den Weinbergen von Ramatuelle. Wo einst Adelige residierten, logiert heute die internationale High Society. Perfekte Bedingungen für eskalierende Urlaubsdramen.

Spa-Landschaft, Privatstrand, Spitzenrestaurants, Sportangebote und dieser Blick auf das Mittelmeer? Man kann sich förmlich vorstellen, wie hier Beziehungen bröckeln, Geheimnisse auffliegen und Cocktails mit zu viel Eis serviert werden.

Drehstart zur Hochsaison

Gedreht werden soll ab Ende April bis in den Herbst hinein, exakt zur sonnigen Hochsaison an der Riviera. Visuell dürfte Staffel vier damit die bisher wohl eleganteste werden. Statt spiritueller Selbstfindung gibt es diesmal vermutlich existenzielle Krisen im Leinen-Outfit.

Nicht nur Saint-Tropez

Ganz White Lotus-like bleibt es aber nicht bei einem einzigen Ort. Auch weitere Drehplätze entlang der Côte d’Azur sind geplant. Und als wäre das nicht glamourös genug, kursieren bereits Gerüchte über Szenen in einem Pariser Luxushotel, möglicherweise dem Four Seasons Hotel George V. Sogar das Filmfestival von Cannes wird hinter vorgehaltener Hand erwähnt. Bestätigt ist das alles allerdings nicht. HBO hüllt sich, wie gewohnt, in luxuriöses Schweigen.

Im Mittelpunkt steht erneut eine Gruppe privilegierter Hotelgäste (und Angestellter), deren Urlaub alles andere als erholsam verläuft. Machtspiele, soziale Abgründe und diese unangenehme Frage, wer hier eigentlich wem moralisch überlegen ist, sind garantiert.