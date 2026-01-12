Golden Globes: Timothée Chalamet & Kylie Jenner sorgen für emotionale Pärchen-Momente

Sie waren das Pärchen des Abends: Timothée Chalamet und Kylie Jenner lieferten bei den 83. Golden Globes echte Couple-Momente.

Für Timothée Chalamet war es ein ganz besonderer Abend bei den 83. Golden Globes: Er gewann seinen allerersten Golden Globe für seine Rolle in Marty Supreme. Kein Wunder also, dass Freundin Kylie Jenner zur Unterstützung im Publikum saß. Zwar waren die beiden nicht gemeinsam auf dem Red Carpet zu sehen, doch während der Veranstaltung wich Kylie ihm kaum von der Seite. Schon bei den Critics Choice Awards in der vergangenen Woche hatten sie echte Couple Goals geliefert.

Golden Globes: Timothée und Kylie liefern Couple Goals

Auf der Bühne wurde es dann emotional. Timothée dankte nicht nur seinen Eltern, sondern auch ganz ausdrücklich seiner Partnerin Kylie. Erst wenige Tage zuvor hatte er bei den Critics Choice Awards mit fast filmreifen Worten über sie gesprochen: Sie sei sein Fundament, sagte er, und machte deutlich, wie wichtig sie ihm seit mittlerweile drei Jahren ist.

© Getty Images

Kriselt es hinter den Kulissen doch?

Doch ganz ohne Drama blieb der Abend offenbar nicht. Wie unter anderem die Daily Mail berichtet, soll es im Publikum zu einem angespannten Moment gekommen sein. Am Tisch im Beverly Hilton Hotel wirkte die Stimmung zwischen den beiden plötzlich frostig. Ein kurzes Video, das aktuell die Runde macht, wird intensiv analysiert.

© Getty Images

Demnach soll Timothée zu Kylie gesagt haben: „Du musst mich hassen“, was sie angeblich bestätigte. Als er hinzufügte: „Du siehst genervt aus“, soll Kylie leise entgegnet haben: „Nicht hier. Du nervst.“ Ob es sich dabei um einen harmlosen Moment, ein Missverständnis oder schlicht um Stress in einer emotionalen Award-Nacht handelte, bleibt offen.

Fest steht: Trotz kleiner Spannungen zeigen sich Timothée Chalamet und Kylie Jenner weiterhin als eingespieltes Team. Große Gefühle, ehrliche Worte und ein bisschen Hollywood-Drama.