Jennifer Lopez & Co.: Diese Stars griffen bei den Golden Globes 2026 daneben

Am Sonntagabend versammelte sich Hollywoods Crème de la Crème zur 83. Verleihung der Golden Globes im legendären Beverly Hilton in Los Angeles. Doch während einige Stars modisch glänzten, sorgten andere mit ihren Looks für hochgezogene Augenbrauen – und das nicht im positiven Sinne.

Für echte Golden-Globes-Fans ist klar: Die Mode ist mindestens genauso wichtig wie die Preise selbst. Umso größer ist jedes Jahr die Spannung, wenn die A-Lister über den roten Teppich schreiten. Auch 2026 bot hier jede Menge Gesprächsstoff – leider nicht immer wegen gelungener Stylings.

Jennifer Lopez: Zu viel von allem

Ganz oben vertreten auf der Worst-Dressed-Liste: Jennifer Lopez. J.Lo setzte bei ihrem Auftritt auf ein figurbetontes Kleid, das allerdings deutlich über das Ziel hinausschoss. Die Schauspielerin aus „Kiss of the Spider Woman“ erschien in einer fast vollständig transparenten Robe mit hohem Kragen, verziert mit braunen floralen Details. Das Kleid ging in einen dramatischen Meerjungfrauenrock aus fluffigem Tüll über – und genau hier lag das Problem.

© Getty Images

Die Kombination aus durchscheinendem Stoff, auffälligen Applikationen und dem voluminösen Tüll wirkte überladen und unruhig. Weniger wäre hier eindeutig mehr gewesen: Mit einem schlichteren Rock hätte der Look deutlich eleganter und stimmiger ausfallen können.

Chris Perfetti: Unvollendet statt avantgardistisch

Auch Chris Perfetti, bekannt aus der Erfolgsserie „Abbott Elementary“, landete auf der Liste der modischen Fehlgriffe. Der Schauspieler trug einen blauen Satin-Anzug von Christian Cowan, der auf den ersten Blick zwar mutig, bei genauerem Hinsehen jedoch irritierend wirkte.

© Getty Images

Besonders das Sakko sorgte für Verwirrung: Es kam komplett ohne Knöpfe aus und wurde lediglich von einer silbernen Rosen-Applikation zusammengehalten. Das Ergebnis war eine optische Täuschung, die den Oberkörper unfertig erscheinen ließ – als hätte man vergessen, den Look zu Ende zu stylen.

Worst-Dressed-Stars

Doch auch andere Stars griffen an diesem Abend daneben.

Golden Globes 2026: Die Worst-Dressed-Stars des Abends 1/6

2/6

3/6

4/6

5/6

6/6 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Klicken Sie sich durch die Fashion-Fails des Abends!