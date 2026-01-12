Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Fashion
Jennifer Lopez & Co.: Diese Stars griffen bei den Golden Globes 2026 daneben
© Getty Images

Worst-Dressed

Jennifer Lopez & Co.: Diese Stars griffen bei den Golden Globes 2026 daneben

12.01.26, 08:09
Teilen

Am Sonntagabend versammelte sich Hollywoods Crème de la Crème zur 83. Verleihung der Golden Globes im legendären Beverly Hilton in Los Angeles. Doch während einige Stars modisch glänzten, sorgten andere mit ihren Looks für hochgezogene Augenbrauen – und das nicht im positiven Sinne.

Für echte Golden-Globes-Fans ist klar: Die Mode ist mindestens genauso wichtig wie die Preise selbst. Umso größer ist jedes Jahr die Spannung, wenn die A-Lister über den roten Teppich schreiten. Auch 2026 bot hier jede Menge Gesprächsstoff – leider nicht immer wegen gelungener Stylings.

Jennifer Lopez: Zu viel von allem

Ganz oben vertreten auf der Worst-Dressed-Liste: Jennifer Lopez. J.Lo setzte bei ihrem Auftritt auf ein figurbetontes Kleid, das allerdings deutlich über das Ziel hinausschoss. Die Schauspielerin aus „Kiss of the Spider Woman“ erschien in einer fast vollständig transparenten Robe mit hohem Kragen, verziert mit braunen floralen Details. Das Kleid ging in einen dramatischen Meerjungfrauenrock aus fluffigem Tüll über – und genau hier lag das Problem.

Jennifer Lopez & Co.: Diese Stars griffen bei den Golden Globes 2026 daneben
© Getty Images

Die Kombination aus durchscheinendem Stoff, auffälligen Applikationen und dem voluminösen Tüll wirkte überladen und unruhig. Weniger wäre hier eindeutig mehr gewesen: Mit einem schlichteren Rock hätte der Look deutlich eleganter und stimmiger ausfallen können.

Chris Perfetti: Unvollendet statt avantgardistisch

Auch Chris Perfetti, bekannt aus der Erfolgsserie „Abbott Elementary“, landete auf der Liste der modischen Fehlgriffe. Der Schauspieler trug einen blauen Satin-Anzug von Christian Cowan, der auf den ersten Blick zwar mutig, bei genauerem Hinsehen jedoch irritierend wirkte.

Jennifer Lopez & Co.: Diese Stars griffen bei den Golden Globes 2026 daneben
© Getty Images

Besonders das Sakko sorgte für Verwirrung: Es kam komplett ohne Knöpfe aus und wurde lediglich von einer silbernen Rosen-Applikation zusammengehalten. Das Ergebnis war eine optische Täuschung, die den Oberkörper unfertig erscheinen ließ – als hätte man vergessen, den Look zu Ende zu stylen.

Worst-Dressed-Stars

Doch auch andere Stars griffen an diesem Abend daneben.

Golden Globes 2026: Die Worst-Dressed-Stars des Abends

  • Chase Infiniti 1/6
    Jennifer Lopez
  • Chase Infiniti 2/6
    Chris Perfetti
  • Chase Infiniti 3/6
    Bella Ramsay
  • Chase Infiniti 4/6
    Parker Posey
  • Chase Infiniti 5/6
    Odessa A'zion
  • Chase Infiniti 6/6
    Chase Infiniti

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Klicken Sie sich durch die Fashion-Fails des Abends!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden