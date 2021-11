Abgehoben: Neymar mit Luxus-Heli zum Training

Neymar Jr. zog bei der Ankunft zum Training in Guarulhos in der Nähe von Sao Paulo alle Blicke auf sich. Der Dribbelkönig ließ sich mit seinem Privat-Hubschrauber zum Trainingsplatz "kutschieren" und sorgte für einen spektakulären Auftritt. Auch dem US-Sportsender "ESPN" ist die extravagante Darbietung des Dribbelkönigs nicht entgangen.

When Neymar rocked up to Brazil training in his personalized black Mercedes helicopter worth an estimated $12 million.



Not a bad commute ???? pic.twitter.com/1t35sWaFuG