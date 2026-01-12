Golden Globes 2026: Diese Stars lieferten die spektakulärsten Red-Carpet-Looks des Abends

Die Golden Globe Awards gelten als einer der wichtigsten Preise für Film und Fernsehen – und als modischer Auftakt in die Award-Saison.

Nach den Critics Choice Awards vergangene Woche versammelten die 83. Golden Globes im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles einmal mehr das Who’s who Hollywoods: Jennifer Lawrence, Julia Roberts, Michael B. Jordan, Amanda Seyfried, Emma Stone, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ariana Grande, Teyana Taylor, Emily Blunt, Jacob Elordi und Paul Mescal sorgten für eine Nacht voller Glamour – und lieferten gleichzeitig den ersten Vorgeschmack auf die kommenden Oscars.

Haut, Spitze und echte Wow-Momente

Für besonders viel Gesprächsstoff sorgten nicht nur die Gewinner des Abends, sondern auch die Roben auf dem roten Teppich. Jennifer Lawrence setzte mit einem fast transparenten Givenchy-Kleid von Sarah Burton auf maximale Sinnlichkeit, Jessie Buckley verzauberte in asymmetrischer Spitze in zartem Hellblau. Amal Clooney wiederum bewies einmal mehr, dass sie Red-Carpet-Glamour perfekt beherrscht – in einer figurbetonten Balmain-Robe mit Bombshell-Effekt.

Die Best-Dressed-Stars des Abends

Golden Globes 2026: Die Best-Dressed-Stars des Abends 1/27

2/27

3/27

4/27

5/27

6/27

7/27

8/27

9/27

10/27

11/27

12/27

13/27

14/27

15/27

16/27

17/27

18/27

19/27

20/27

21/27

22/27

23/27

24/27

25/27

26/27

27/27 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Klicken Sie sich durch die Best-Dressed-Stars des Abends – von elegant bis gewagt, von klassisch bis absoluter Hingucker ist alles dabei!