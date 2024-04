Nach einer Störaktion durch die "Letzte Generation" kam es auch nach dem Gabalier-Konzert in Ischgl in der Nacht auf Montag bei einer After-Show-Party zu einem Zwischenfall.

Tirol. Wie oe24 berichtete, unterbrachen zunächst Aktivisten der "Letzten Generation" am Sonntag das Open-Air-Konzert von Andreas Gabalier im Touristen-Hotspot Ischgl. Ihr Protest habe sich nicht gegen den Sänger oder seine Musik gerichtet, so die Klimakleber in einem Statement. Mit dem Werfen von Konfetti habe man auf die Klimasituation aufmerksam machen wollen. "Normale Demos reichen nicht mehr aus", erklären die Aktivisten. Man wolle mit kreativen, gewaltfreien Protesten weiter auf das Thema Klimakrise aufmerksam machen, "damit solche Events in Zukunft überhaupt noch möglich sein werden".

Der Veranstalter und Gabalier nahmen die Aktion gelassen.

© Letzte Generation ×

Noch nicht bekannt ist, was Management und Künstler zu einem zweiten Vorfall in den späten Nachtstunden nach dem Konzert sagen. Da biss ein stark alkoholisierter 28-jähriger Deutscher aus bisher unbekanntem Grund bei einer Gabalier-After-Show-Party in einem Lokal in Ischgl eine gleichaltrige Ungarin in den Oberarm, wodurch die Frau verletzt wurde. Möglich, dass die Attacke nach dem Hörgenuss von "Mei Großvater hat gesagt" passiert ist, wo Gabalier singt: "Aber jeder von uns steht halt net auf an Mann/

Wir beißen vü liaba an an echten Dirndl an."

Jedenfalls wurde die Polizei in das Lokal alarmiert, die den bissigen Deutschen festnahm. Dagegen wehrte sich der 28-Jährige, indem er die Beamten mit dem Umbringen bedrohte und versuchte, sie zu beißen und zu treten. Der Tobende, der die Nacht in Polizeihaft verbrachte und dort ausnüchterte, konnte oder wollte sich danach an nichts erinnern. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck auf freiem Fuß angezeigt. Das Biss-Opfer wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert.