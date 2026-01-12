Traumreise zum Schnäppchenpreis: Erhalten Sie 10 % Rabatt bei HOFER REISEN

Sie sind noch auf der Suche nach Ideen für Ihren nächsten Urlaub doch das Budget ist knapp? Keine Sorge: Vom 15. bis 18. Jänner 2026 verwandelt sich die Messe Wien in den Hotspot für alle Reisebegeisterten und am Stand von HOFER REISEN können Sie sich 10 % Rabatt auf Ihre nächste Traumreise sichern!

Ganz gleich, ob Sie Ihre nächste Reise schon fest geplant haben oder sich einfach nur inspirieren lassen möchten: Vom 15. bis 18. Jänner 2026 haben Sie auf der Ferienmesse in Wien die perfekte Gelegenheit, sich über die verschiedenen Reisemöglichkeiten zu informieren und dabei auch noch kräftig zu sparen. HOFER REISEN bietet Ihnen exklusiv einen Messerabatt von 10 % auf alle Buchungen am Stand!

Urlaubshighlights zum HOFER Preis

Egal, ob Sie einen entspannten Strandurlaub, eine aufregende Aktivreise oder eine luxuriöse Kreuzfahrt planen: Bei HOFER REISEN finden Sie garantiert das passende Angebot für Ihre Wünsche. Besuchen Sie den HOFER REISEN Messestand in Halle C (Standnummer C-0605) und erhalten Sie bei einer Buchung vor Ort einen exklusiven Rabatt von 10 %! So können Sie sich Ihren Urlaub zu einem besonders günstigen Preis sichern.

Für jeden Reisetyp das passende Angebot

© Eurotours

Das Angebot reicht von entspannten Familienurlauben bis hin zu abenteuerlichen Kreuzfahrten.

Strandurlaub für die ganze Familie

Der Klassiker unter den Traumreisen: der Strandurlaub. Besonders Familien finden bei HOFER REISEN alles, was sie sich für einen entspannten Urlaub wünschen. Zahlreiche Hotels am Meer bieten speziell auf die Bedürfnisse von Familien zugeschnittene Angebote. Mit Kinderanimation und einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm kommen die Kleinen voll auf ihre Kosten, während die Erwachsenen am Pool oder Strand entspannen können.

Inselträume zum Greifen nah

Wer den Alltagsstress hinter sich lassen und auf einer wunderschönen Insel entspannen möchte, findet bei HOFER REISEN eine große Auswahl an traumhaften Zielen. Wählen Sie zwischen beliebten Destinationen wie Korsika, Sardinien, Mallorca, Menorca, Kreta oder Zypern. Diese Inseln sind nicht nur für ihre herrlichen Strände bekannt, sondern bieten auch atemberaubende Landschaften, die zu ausgiebigen Wanderungen und Naturerkundungen einladen.

Aktivreisen für Entdecker

Für die sportlichen Urlauber, die den Urlaub mit Action und Abenteuer verbinden möchten, hat HOFER REISEN eine Vielzahl an Aktivreisen im Angebot. Entdecken Sie Österreich und seine Nachbarländer auf dem Rad oder beim Wandern. Hotels in unmittelbarer Nähe zu malerischen Seen und imposanten Gebirgen bieten den perfekten Ausgangspunkt für Ihre Entdeckungsreise.

Kreuzfahrt-Träume werden wahr

Träumen Sie schon lange von einer Kreuzfahrt? HOFER REISEN bringt Sie zu den faszinierendsten Destinationen der Welt. Wie wäre es mit einer Natur- und Erlebniskreuzfahrt von Alaska nach Hawaii oder einer romantischen Segel-Tour auf dem Mittelmeer? Für besonders abenteuerlustige Reisende bietet der Anbieter auch Kreuzfahrten mit Rad an. So können Sie an Land auf eigene Faust neue Ziele erkunden.

Österreich und Europa: Urlaubsziele direkt vor der Tür

Sie müssen nicht immer in die Ferne reisen, um den perfekten Urlaub zu erleben. Auch Österreich und Europa bieten unzählige reizvolle Destinationen und Rundreisen, die zu einer unvergesslichen Auszeit einladen. Ob Sie auf einer Shoppingtour in europäischen Metropolen flanieren, bei einer Aktivreise neue Wandergebiete entdecken oder einfach die Seele bei einem Tagesausflug baumeln lassen, bei HODER REISEN ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Wann und Wo?

© Getty Images

Ferienmesse Wien

15. bis 18. Jänner 2026

Messe Wien, Halle C, Stand C-0605

Nutzen Sie die Chance, buchen Sie direkt vor Ort und profitieren Sie von 10 % Messerabatt!