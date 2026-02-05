Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 05.02.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Viel gelassener! Emotionen könnten störende Spannungen provozieren.

Viel gelassener! Emotionen könnten störende Spannungen provozieren. Beruf: Ruhe bewahren und reden! Konfrontationen halten Sie nur unnötig auf.

Ruhe bewahren und reden! Konfrontationen halten Sie nur unnötig auf. Fitness:Ärgerliches loslassen, durchatmen, nachdenken und freundlich bleiben!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Lassen Sie mehr Leichtigkeit zu! Gemeinsames Genießen ist angesagt.

Lassen Sie mehr Leichtigkeit zu! Gemeinsames Genießen ist angesagt. Beruf: Andere in Entscheidungsprozesse einzubeziehen, stärkt Ihre Position.

Andere in Entscheidungsprozesse einzubeziehen, stärkt Ihre Position. Fitness:Nehmen Sie sich Zeit, um mehr für Entspannung und Wohlbefinden zu tun!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Sie kommen wieder hervorragend an. Daher Chancen am Schopf packen!

Sie kommen wieder hervorragend an. Daher Chancen am Schopf packen! Beruf: Hören Sie auf andere! Mit gutem Teamwork erreichen Sie noch mehr.

Hören Sie auf andere! Mit gutem Teamwork erreichen Sie noch mehr. Fitness:Ihre Motivationskurve steigt wieder. Ab Mittag kommen Sie in Bestform.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Freundlich bleiben, kühlen Kopf bewahren und Erwartungen loslassen!

Freundlich bleiben, kühlen Kopf bewahren und Erwartungen loslassen! Beruf: Gemeinschaftssinn hochhalten! Bemühen Sie sich um Kompromisslösungen!

Gemeinschaftssinn hochhalten! Bemühen Sie sich um Kompromisslösungen! Fitness:Alles eine Frage der Organisation. Nehmen Sie sich nicht zu viel vor!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Charme, Herzlichkeit und Toleranz machen Sie wieder viel attraktiver.

Charme, Herzlichkeit und Toleranz machen Sie wieder viel attraktiver. Beruf: Kommen Sie anderen entgegen und einigen Sie sich auf faire Lösungen!

Kommen Sie anderen entgegen und einigen Sie sich auf faire Lösungen! Fitness:Finden Sie das richtige Maß! Sie könnten sich heute leicht übernehmen.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Ein bisschen mehr Sinn fürs Spielerische und vor allem mehr Charme!

Ein bisschen mehr Sinn fürs Spielerische und vor allem mehr Charme! Beruf: Konsens braucht mehr Geduld und Toleranz. Kommen Sie anderen entgegen!

Konsens braucht mehr Geduld und Toleranz. Kommen Sie anderen entgegen! Fitness:Leistungsdruck reduzieren! Inspirierender Austausch ist wichtiger!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Ihre Chancen stehen bestens. Sie sollten aber klare Präferenzen haben.

Ihre Chancen stehen bestens. Sie sollten aber klare Präferenzen haben. Beruf: Guter Tag, um Finanzielles zu regeln. Man erfüllt Ihre Wünsche gerne.

Guter Tag, um Finanzielles zu regeln. Man erfüllt Ihre Wünsche gerne. Fitness:Sie haben jede Menge Energie. Freuen Sie sich auch auf Unterstützung!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Sie täten heute gut daran, sich mit dem Partner friedlich zu einigen.

Sie täten heute gut daran, sich mit dem Partner friedlich zu einigen. Beruf: Ohne Kompromissbereitschaft geht es nicht. Denken Sie wirtschaftlich!

Ohne Kompromissbereitschaft geht es nicht. Denken Sie wirtschaftlich! Fitness:Bester Ausgleich für all den Stress: Verwöhnen und pflegen Sie sich!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Wenn Sie nicht zu viel Druck machen, stehen Ihre Chancen viel besser.

Wenn Sie nicht zu viel Druck machen, stehen Ihre Chancen viel besser. Beruf: Kein Tag, um Probleme anzusprechen. Kritik ist nur kontraproduktiv.

Kein Tag, um Probleme anzusprechen. Kritik ist nur kontraproduktiv. Fitness:Tun Sie mehr für Ihr Aussehen, unterstreichen Sie Ihre Attraktivität!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Stecken Sie zurück und lassen Sie doch mal den Partner entscheiden!

Stecken Sie zurück und lassen Sie doch mal den Partner entscheiden! Beruf: Wer rücksichtslos handelt, provoziert damit nur unnötige Aufregung.

Wer rücksichtslos handelt, provoziert damit nur unnötige Aufregung. Fitness:Zeit ökonomisch einteilen, um auch Mußestunden genießen zu können!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Beglückende Harmonie in Beziehungen und beste Chancen für Singles.

Beglückende Harmonie in Beziehungen und beste Chancen für Singles. Beruf: Zu großes Pensum? Nehmen Sie Hilfe an, holen Sie sich Unterstützung!

Zu großes Pensum? Nehmen Sie Hilfe an, holen Sie sich Unterstützung! Fitness:Dem Stress rechtzeitig Einhalt gebieten! Genuss ist die Entschädigung.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Endlich wieder Entspannung: Ohne Erwartungsdruck wird alles besser.

Endlich wieder Entspannung: Ohne Erwartungsdruck wird alles besser. Beruf: Nehmen Sie es bloß nicht zu genau! Gutes Zusammenspiel hat Vorrang.

Nehmen Sie es bloß nicht zu genau! Gutes Zusammenspiel hat Vorrang. Fitness:Tauchen Sie wieder auf, seien Sie kommunikativ und haben Sie Spaß!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.