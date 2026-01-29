Gekürt! Das sind 2026 die besten Restaurants in Wien

Wiens Gastronomie bleibt in Bewegung – und das auf beeindruckend hohem Niveau. Kaum eine andere europäische Stadt verbindet kulinarische Tradition und Innovationslust derzeit so souverän wie die österreichische Hauptstadt.

Zwischen Fine-Dining-Tempeln, mutigen Newcomern und international geprägten Konzepten zeigt sich: In Wien wird nicht nur gut gekocht, sondern konstant auf Weltklasse-Niveau gearbeitet.

Der aktuelle Gault&Millau Restaurantguide 2026 bestätigt diesen Eindruck. Gleich vier Betriebe führen die diesjährige Bestenliste mit der Höchstwertung von fünf Hauben an – ein starkes Signal für die Dichte an Spitzenküche in der Stadt. Im Folgenden finden sich jene Restaurants, die die Tester:innen heuer besonders überzeugt haben.

Die Top-Restaurants in Wien laut Gault&Millau 2026

5 Hauben – 19/20 Punkte

Amador

Konstantin Filippou

Silvio Nickol Gourmet Restaurant

Steirereck im Stadtpark

4 Hauben – 18,5/20 Punkte

Mraz & Sohn

Aend

4 Hauben – 18/20 Punkte

Doubek

Pramerl & the Wolf

Tian

Shiki Japanese Fine Dining

4 Hauben – 17/20 Punkte

Addiert

Apron

Edvard

Herzig

Opus

Auffällig ist nicht nur die Konstanz der großen Namen, sondern auch die stilistische Vielfalt – von kompromissloser Produktküche über japanisch inspirierte Fine-Dining-Konzepte bis hin zu vegetarischer Hochküche. Wien bleibt damit eine der spannendsten Genussadressen Europas.