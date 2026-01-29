Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Cooking
Cooking
Startseite Backen & Desserts Fisch & Fleisch Gourmet News International Lokaltipps Österreich Stars Cooking Veggie & Vegan Drinks
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Cooking
  3. Cooking - Lokaltipps
Gekürt! Das sind 2026 die besten Restaurants in Wien
© Restaurant Steirereck

Restaurantguide

Gekürt! Das sind 2026 die besten Restaurants in Wien

29.01.26, 10:40
Teilen

Wiens Gastronomie bleibt in Bewegung – und das auf beeindruckend hohem Niveau. Kaum eine andere europäische Stadt verbindet kulinarische Tradition und Innovationslust derzeit so souverän wie die österreichische Hauptstadt.

Zwischen Fine-Dining-Tempeln, mutigen Newcomern und international geprägten Konzepten zeigt sich: In Wien wird nicht nur gut gekocht, sondern konstant auf Weltklasse-Niveau gearbeitet.

Der aktuelle Gault&Millau Restaurantguide 2026 bestätigt diesen Eindruck. Gleich vier Betriebe führen die diesjährige Bestenliste mit der Höchstwertung von fünf Hauben an – ein starkes Signal für die Dichte an Spitzenküche in der Stadt. Im Folgenden finden sich jene Restaurants, die die Tester:innen heuer besonders überzeugt haben.

Die Top-Restaurants in Wien laut Gault&Millau 2026

5 Hauben – 19/20 Punkte

  • Amador
  • Konstantin Filippou
  • Silvio Nickol Gourmet Restaurant
  • Steirereck im Stadtpark

4 Hauben – 18,5/20 Punkte

  • Mraz & Sohn
  • Aend
  • 4 Hauben – 18/20 Punkte
  • Doubek
  • Pramerl & the Wolf
  • Tian
  • Shiki Japanese Fine Dining

4 Hauben – 17/20 Punkte

  • Addiert
  • Apron
  • Edvard
  • Herzig
  • Opus

Auffällig ist nicht nur die Konstanz der großen Namen, sondern auch die stilistische Vielfalt – von kompromissloser Produktküche über japanisch inspirierte Fine-Dining-Konzepte bis hin zu vegetarischer Hochküche. Wien bleibt damit eine der spannendsten Genussadressen Europas.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen