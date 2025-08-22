Mon Cher in Wien 1: Französisch Fine-Dining mit asiatischem Touch

Im Mon Cher wird Fine Dining zum Erlebnis: Spitzenkoch Dennis Velasco Jr. vereint französische Küche mit asiatischen Akzenten – von Frühstück bis Gourmet-Dinner, direkt mit Blick auf die Wiener Staatsoper.

Für Meeresfrüchte-Fans: Von Hummer bis Ceviche. © Mon Cher

Mon Cher ist weit mehr als ein Restaurant – es ist eine Brasserie und Bar, die moderne französische Küche mit asiatischen Einflüssen in einem stilvollen Ambiente zelebriert.

Schokolade Küchlein mit flüssigem Kern © Stelzmüller

Unter der Leitung des renommierten Küchenchefs Dennis Velasco Jr., ehemals des Imperial Hotels, entstehen hier Gerichte, die mit frischen Meeresfrüchten, edlem Fleisch und saisonalem Gemüse verzaubern.

Zum Mittags-Lunch edles Lachsfilet mit frittierter Haut. © Stelzmüller

Feinste Genüsse für den Start in den Tag

Business-Lunch. Täglich von 7 bis 11 Uhr lädt ein verführerisches Frühstücksbuffet sowie à-la-carte-Angebote zum Start in den Tag ein. Für die Mittagszeit bietet der Business-Lunch von 12 bis 15 Uhr ein ausgewähltes Zwei- oder Dreigangmenü – beispielsweise Caesar Salad oder klassisches Beef Tatar. Zum Hauptgang Lachsfilet oder Perlhuhn.

Köstliche Pasta: Homemade Tagliolini mit Alba-Trüffel. © Mon Cher

Fine-Dining verspricht Raffinesse am Teller Am Abend verwandelt sich Mon Cher in eine Bühne kulinarischer Meisterwerke, die mit zwei Gabeln von Falstaff ausgezeichnet wurden. Jedes Gericht vereint Eleganz und Präzision. Bei den Vorspeisen geben das Lachs-Tatar mit Miso-Trüffel-Dressing sowie das sanft gegarte Vitello Tonnato den Ton an. Auch die Pasta beeindruckt: Hausgemachte Tagliolini mit Alba-Trüffel und Kaviar. Für Freunde von Meeresfrüchten und besonderen Geschmackskombinationen bietet Mon Cher das Sea & Earth Lobster, eine Terrine aus Hummer und Lauch mit Trüffel und Kaviar, sowie das raffinierte Surf & Turf Wagyu Wonton mit Garnelen. Frisch und leicht, das Hummer-Ceviche.