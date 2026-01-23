Koch des Jahres 2026: Vitus Winkler verrät seine Lieblingsrezepte

Das Markenzeichen des Pongauer Spitzenkochs Vitus Winkler ist eine Küche, die auf eindrucksvolle Weise die ländlichen Produkte und natürlichen Kräuter und Pflanzen der umliegenden Bergwelt in den Mittelpunkt stellt. Einen oder besser noch mehrere Besuche allemal wert!

Nach 2 Sternen im Guide Michelin wurde Vitus Winkler vom Guide Gault & Millau mit einer der begehrtesten Auszeichnungen der heimischen Gastronomie geehrt – dem Titel „Österreichs Koch des Jahres 2026“. Vitus Winkler ist das siebente JRE-Mitglied, dem diese besondere Ehre zuteilwird.

„Winkler gelingt es, die Balance zu halten – zwischen Bodenständigkeit und Avantgarde, zwischen Tradition und Zukunft“, heißt es im Guide Gault & Millau 2026.

Goldene Zeiten

© Mario Stockhausen

Zutaten

Goldbeete:

500 g Goldbeete (oder Rote Rübe) geschält und in Würfel geschnitten

50 g Zucker

125 ml Weißwein

125 ml Orangensaft

1 Schuss Apfelessig

250 ml Karottensaft

2 Nelken

Korianderkörner

1 Msp gemahlener Zimt

Salz und Pfeffer

1 Msp. Maisstärke zum Binden

Sternanisbutter:

100 g Butter

4 Sternanis

1 TL Anis

Nudelteig:

4 Eier

3 Eidotter

1 EL Wasser

2 EL Olivenöl

Salz

500 g griffiges Mehl

Füllung:

2 Fenchelknollen (mit Kraut) in feine Streifen geschnitten

1 kleine Zwiebel in feine Streifen geschnitten

1 Schuss Noilly Prat

1/4 l Milch

1/8 l Obers

1 TL Bohnenkraut

50 g Crème fraîche

Salz

frisch gemahlener Pfeffer

Olivenöl

Fencheltascherl:

Ei zum Bestreichen

griffiges Mehl zum Bestreuen

Salz zum Kochen

Fenchelchips zum Anrichten (Fenchel in feine Scheiben geschnitten und im Ofen für 5 Stunden bei 60 Grad getrocknet)

Goldbeete in feine Scheiben geschnitten und rund ausgestochen

Zubereitung

Goldbeete: Für den Sud alle Zutaten, außer Maisstärke, in einer Stielkasserolle einmal aufkochen lassen. Die Würfel beifügen und ca. 15 Minuten kernig weichkochen. Durch ein grobes Sieb abseihen und den aufgefangenen Sud mit Maisstärke abbinden. Goldbeete nun in den gebundenen Sud einlegen und beiseitestellen. Sternanisbutter: Butter in einer Pfanne schmelzen lassen, Sternanis und Anis darin anschwitzen und die aufgeschäumte Butter immer wieder mit einem Löffel über die Sternanis gießen, ziehen lassen und bis zum Anrichten beiseitestellen. Die Hälfte der aromatisierten Butter durch ein Sieb abseihen und mit 400 ml Milch erhitzen und mit dem Stabmixer aufschäumen und zum Anrichten verwenden. Nudelteig: Ei, Eidotter, Wasser und Olivenöl verrühren und mit Salz würzen. Mehl auf eine Arbeitsfläche oder in eine Rührschüssel geben, eine Mulde formen und die Eimischung eingießen. Alles zu einem geschmeidigen Teig kneten, in Frischhaltefolie einwickeln und für 1 Stunde kaltstellen. Anschließend ca.100 g schwere Scheiben abschneiden und nach Rezept weiterverarbeiten oder in Frischhaltefolie einwickeln und portionsweise für 2 Tage im Kühlschrank lagern oder einfrieren. Füllung: Fenchel- und Zwiebelstreifen in einer Pfanne mit Olivenöl anschwitzen, mit Noilly Prat ablöschen, mit Milch aufgießen und Obers beifügen. Mit Bohnenkraut, Fenchelkraut, Salz und Pfeffer würzen und fast zur Gänze einreduzieren lassen. Ein Sieb in einen Topf geben und die Masse im Sieb abtropfen lassen. Wichtig ist dabei, dass du den Saft auffängst, da du diesen noch benötigst. Die Masse vom Sieb im Cutter fein mixen und falls diese zu dick ist mit etwas Flüssigkeit vom Topf vermengen. Crème fraîche unter das Fenchelpüree mischen und nochmals abschmecken. Fencheltascherl: Nudelteig mit Hilfe eines Nudelwalkers dünn ausrollen. Immer wieder mit Mehl bestreuen, damit sich der Nudelteig besser ausrollen lässt und nicht zusammenklebt. Mit Hilfe eines umgedrehten Glases Kreise ausstechen (Ø ca. 10 cm). Die Fenchelmasse mit einem Löffel in die Mitte setzen, den Rest der Teigfläche mit Ei bestreichen, zu einem Halbmond zusammenklappen und die Ränder mit einer Gabel andrücken. Auf ein mit Mehl bestreutes Blech legen und anschließend in Salzwasser al dente kochen. Die Teigtascherl sind fertig, wenn diese an der Oberfläche schwimmen. Kurz auf einer Küchenrolle abtropfen lassen, in der Pfanne mit Anisbutter schwenken, auf einem tiefen Teller anrichten und mit Sternanisschaum verfeinern.

Cappuccino vom Rotkraut

© Mario Stockhausen

Zutaten

Rotkrautsuppe:

2 EL Olivenöl

1 EL Ingwer

200 g geschälte und klein geschnittene rote Zwiebel

500 g frisches Rotkraut in feine Streifen geschnitten

50 g Kristallzucker

1 geschälter und klein geschnittener Apfel

125 ml Rotwein

Saft und Abrieb von 1 Bio-Orange

1 l Gemüsefond

65 ml Obers

2 Nelken

1 Sternanis

½ Zimtstange

Salz

frisch gemahlener Pfeffer

1/8 l Rote Rübensaft

Praline:

120 g Ziegenfrischkäserolle ersatzweise Bällchen

50 g Mehl

2 Eier

100 g Semmelbrösel

Butterschmalz zum Backen

Rote Rübe Pulver

Thymianschaum:

500 ml fettarme Milch

5 g Thymian ohne Stängel

Salz

frisch gemahlener Pfeffer

1 Schuss Sodawasser

Zubereitung

Rotkrautsuppe: In einem Topf den Ingwer im Öl erhitzen, die Zwiebel mit dem Rotkraut darin glasig anschwitzen und dann Zucker und Apfelstücke dazugeben. Nach etwa 5 Minuten mit Rotwein ablöschen, Orangensaft mit Abrieb dazugeben, mit Gemüsefond aufgießen und Obers beifügen. Mit Nelken, Sternanis, Zimtstange, Salz und Pfeffer würzen. Die Suppe einmal aufkochen lassen, vom Herd nehmen und danach 20 Minuten zugedeckt ziehen lassen. Nelken, Sternanis und Zimtstange entfernen und die Suppe mit dem Pürierstab fein mixen. Durch ein Sieb passieren, Rote Rübensaft beifügen und eventuell noch einmal abschmecken. Praline: Ziegenfrischkäserolle in kleine Kugeln formen. Die Kugeln kurz anfrieren lassen und in Mehl, Ei und grüne Brösel doppelt panieren. Danach im heißen Butterschmalz schwimmend goldgelb backen, etwas trocken tupfen und anschließend gleich im Rote Rübe Pulver wälzen. Thymianschaum: Milch mit Thymian, Salz und Pfeffer würzen, einmal aufkochen lassen und mit dem Pürierstab fein mixen. Sodawasser beifügen und noch einmal mit dem Pürierstab aufschäumen. Anrichten: Die heiße Rotkrautsuppe in Gläser füllen. Den Thymianschaum aufsetzen und die Pralinen dazu servieren.

Genießerhotel Sonnhof by Vitus Winkler 5621 St. Veit im Pongau, Kirchweg 2