"Mir wird schlecht!": Münchner erfinden ersten Weißwurst-Krapfen

In München sorgt ein besonderes Wurst-Gebäck aktuell für Aufsehen.

Krapfen mit Marillen-, Vanille- oder Schokoladenfüllung waren gestern! Immer öfter setzen sich auch schräge Kreationen durch. Vom Leberkäse-Krapfen bis zum BBQ-Krapfen war hierzulande bereits so einiges dabei. Nun sorgt ein Krapfen aus dem Nachbarland weit über die Grenzen hinaus für ordentlich Gesprächsstoff.

Weißwurst-Krapfen sorgt für Entsetzen

Pünktlich zum Start der Faschingszeit präsentieren die Münchner Konditorei Café Kreutzkamm und das Wirtshaus Augustiner Stammhaus eine kulinarisches Gemeinschaftsprojekt: den Weißwurst-Krapfen. Das neue Schmankerl erinnert dabei eher an einen Burger als an einen klassischen Krapfen. Für die ungewöhnliche Kreation wird das Gebäck aufgeschnitten, ein Weißwurst-Patty hineingelegt und anschließend mit Senf getoppt.

"Der Teig vom Krapfen ist geschmacksneutral", versichert Konditorin Katharina Kreutzkamm. Daher harmoniert der sonst süße Krapfen mit der herzhaften Weißwurst. Für Wirt Thomas Vollmer ist das neue Gebäck Ausdruck der bayerischen Identität. "Die ureigenste Münchner DNA ist die Weißwurst!"

Kann das schmecken?

Die Reaktionen auf die bayerische Kreation sind gemischt. Während ein Passant gegenüber SAT1.Bayern vom Krapfen schwärmt - "Das ist wirklich nice!" - überwiegt auf Social Media die Skepsis: "Mir wird schlecht" oder "Pfui Deife!" heißt es etwa unter einem Beitrag über den Weißwurst-Krapfen.

Wer sich traut, die Wurst-Gebäck-Kombination zu probieren, kann sie am Faschingsdienstag für 6,66 Euro in mehreren Münchner Wirtshäusern erwerben.