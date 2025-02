Le Burger: BBQ-Krapfen – eine rauchige Versuchung

Faschingszeit ist Krapfenzeit! Auch in diesem Jahr überrascht das Wiener Familienunternehmen Le Burger von 4. bis 9. März mit einer süß-pikanten Krapfen-Kreation.

Bei der dritten Auflage des Krapfen-Burgers verschmelzen amerikanische BBQ-Kulinarik mit Wiener Backtradition.

Lukas Teschmit entwickelte dem LeBurger des BBQ-Krapfen. © Robin Consult/Fellner ×

Komponiert wurde das gute Stück von Lukas Teschmit, dem Culinary Director von Le Burger und er verrät: „Der neue Krapfen-BBQ-Burger vereint eine Vielzahl von Geschmacksnuancen. Der neue „Krapfen-BBQ-Burger“ ist eine wilde, aber köstlich rauchige Komposition aus einem frisch gebackenen Krapfen mit Ahorn-Speckglasur, Marillenmarmelade, knusprigem Bacon, einem saftigen Rindfleisch-Patty und einer extra rauchigen BBQ-Sauce."

BBQ-Krapfen: frisch gebackenen Krapfen mit Ahorn-Speckglasur, Marillenmarmelade, knusprigem Bacon, einem saftigen Rindfleisch-Patty und einer extra rauchigen BBQ-Sauce. © Robin Consult/Fellner ×

Was vor zwei Jahren als Kurzmeldung auf den Social-Media-Seiten von Le Burger begann, entwickelte sich zu einer Tradition, die bis heute anhält. Es soll sogar Gäste geben, die sich am Faschingsdienstag bei Le Burger verabreden, um ihre ganz private Krapfenburger-Party zu feiern. Diese Begeisterung erklärt sich Le Burger COO Daniel Chuchlik so: „Wir lieben es, klassische Rezepte mit modernen Trends zu kombinieren und unseren Gästen jedes Jahr etwas Besonderes zu bieten. Der Krapfen-Burger ist bei uns mittlerweile eine feste Tradition, denn unsere Gäste fragen schon Wochen vorher auf Social Media nach, wann es endlich so weit ist. Mit der BBQ-Variante bieten wir in diesem Jahr eine neue Geschmackskombination, die es so noch nie gegeben hat: süß, salzig, fruchtig und rauchig! Das Ergebnis ist ein Burger, der alle Geschmackssinne anspricht.“ Erhältlich ist der Krapfen-BBQ-Burger von 4. bis 9. März in allen Le Burger Filialen in Österreich. www.LeBurger.at