Go, Ducks Go! Feierliche Eröffnung für Vereinshalle

Der Wiener Neustädter Baseball- und Softballverein "Diving Ducks" hat mit dem Jahresende sein Großprojekt fertiggestellt und einen wichtigen Meilenstein gelegt.

Feierliche Eröffnung nach drei Monaten Bauzeit und über 2.000 ehrenamtlichen Arbeitsstunden für die moderne Indoor Facility-Halle am Ducksfield am Zehnergürtel. So können die Spielerinnen und Spieler künftig ganzjährig Schlag- und Pitchingtrainings absolvieren.

© Diving Ducks

"Die 'Diving Ducks' sind ein sportliches Aushängeschild für Wiener Neustadt! Die Erfolge reißen nicht ab, Staatsmeistertitel um Staatsmeistertitel, eine hervorragende Bilanz bei den Damen, den 'Crazy Chicklets', und darauf sind wir als Sportstadt mehr als nur stolz. Mit der neuen Indoor-Halle sind die hochwertigen Trainings für die Spielerinnen und Spieler ganzjährig und zu jeder Wetterbedingung möglich. Eine unglaubliche Investition in die Zukunft des Vereins und ein Quantensprung hin zu noch mehr Professionalität. Wir gratulieren herzlich und wünschen viel Erfolg für das Jahr 2026!", so Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) und Sportstadtrat LAbg. Philipp Gerstenmayer (FPÖ).

Die Infrastruktur der neuen Ducks Indoor Facility-Halle - über 1.000 Quadratmeter Fangnetze, 800 Karabiner und 200 Meter Stahlseil - bietet auf ihren 350 Quadratmetern wetterunabhängige Trainings für die Spielerinnen und Spieler. Als Inspiration diente eine Baseballhalle in Rohrbach, damit ist die "Diving Ducks"-Halle, die zweite Indoor-Baseballhalle Österreichs.