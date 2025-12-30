Ratzenböck-Abschied: Kondolenzbücher im Mariendom und Minoritenkirche

Der genaue Ablauf der Trauerfeierlichkeiten für Alt-Landeshauptmann, der für seine Herzlichkeit geschätzt wurde, ist nun bekannt.

OÖ. Landeshauptmann a.D. Dr. Josef Ratzenböck ist am 23. Dezember im 97. Lebensjahr verstorben. Mit Ratzenböck ist eine der prägenden politischen Führungspersönlichkeiten Oberösterreichs im 20. Jahrhundert verstorben. Um möglichst vielen Landsleuten die Möglichkeit zu geben, von Josef Ratzenböck persönlich Abschied zu nehmen, wurde in Abstimmung mit der Trauerfamilie folgender Ablauf der Trauerfeierlichkeiten festgelegt, gibt LH Thomas Stelzer (ÖVP) am Dienstag bekannt:

• Freitag, 9. Jänner 2026: ab 9 Uhr wird der Leichnam von Landeshauptmann a.D. Dr. Josef Ratzenböck in der Minoritenkirche des Linzer Landhauses aufgebahrt. Die Menschen haben an diesem Tag von 9 Uhr bis 18 Uhr die Möglichkeit, in der Minoritenkirche vom ehemaligen Landesvater Abschied zu nehmen und seiner zu gedenken.

• Freitag, 9. Jänner 2026, 19 Uhr: Gebet für den Verstorbenen in der Minoritenkirche des Linzer Landhauses.

• Samstag, 10. Jänner 2026, 10 Uhr: gemeinsames Gedenken des Oberösterreichischen Landtags und der Oberösterreichischen Landesregierung im Steinernen Saal des Linzer Landhauses. Die Teilnahme an dieser Gedenksitzung ist nur mit Einladung möglich.

• Samstag, 10. Jänner 2026, 12 Uhr: Requiem im Mariendom Linz.

• Die Beisetzung von Dr. Josef Ratzenböck wird im Anschluss im engsten Familienkreis erfolgen.

„Dr. Josef Ratzenböck hat unser Land über Jahrzehnte hinweg nachhaltig geprägt. Im Moment des endgültigen Abschieds wollen wir einem großen Oberösterreicher Respekt zollen und Danke sagen“, sagt Stelzer.

Sowohl in der Minoritenkirche als auch im Mariendom werden Kondolenzbücher aufliegen, um es den Trauernden zu ermöglichen, ihr persönliches Gedenken an Josef Ratzenböck auszudrücken.Das Land Oberösterreich hat zudem unter www.kondolenz.ooe.gv.at ein online Kondolenzbuch für den verstorbenen Landeshauptmann eingerichtet. Auch hier besteht die Möglichkeit, des Verstorbenen zu gedenken und Beileid auszudrücken.Im Sinne des Verstorbenen ersucht die Trauerfamilie, von Kranz- und Blumenspenden Abstand zu nehmen, und stattdessen den dafür vorgesehenen Betrag an die „Freunde der Caritas“ zu spenden (IBAN AT13 3400 0000 0011 4009, Kennwort: Dr. Ratzenböck).