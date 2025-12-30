Alles zu oe24VIP
Verlängerung für Lichterzauber auf der Bürgeralpe Mariazell
© Lichterzauber Bürgeralpe Mariazell

Ferienidee

Verlängerung für Lichterzauber auf der Bürgeralpe Mariazell

30.12.25, 13:17


Aufgrund des großen Erfolgs wird der Lichterzauber bis 8. Februar 2026 verlängert. Neu jetzt: In der Ferienzeit findet außerdem der Mariazeller Neujahrsmarkt am Hauptplatz statt! 

Der heuer erstmals durchgeführte Lichtergarten auf der Bürgeralpe begeistert derzeit Gäste aus nah und fern und hat sich in der Adventzeit zu einem der schönsten und beliebtesten Winter-Ausflugsziele der Steiermark entwickelt. Der stimmungsvolle Lichterzauber lädt zu Spaziergängen durch das kunstvoll illuminierte Holzknechtsland mit eindrucksvollen Lichtinstallationen ein. Hoch über den Dächern von Mariazell, auf 1.267 m Höhe, erleben Besucher eine einzigartige Kombination aus Natur und winterlicher Magie – ideal für Familien, Paare und alle, die besondere Wintermomente suchen.

Verlängerung für Lichterzauber auf der Bürgeralpe Mariazell
© Mariazeller Advent

Dank der Rückkehr des Winters ist nun auch die 2,5 km lange Naturrodelbahn von der Bürgeralpe bis hinunter ins Tal in Betrieb. Lichterzauber und anschließend Nachtrodeln bei Flutlicht! Das garantiert Winterspaß für Klein und Groß. Rodeln können bei der Berg- und Talstation ausgeliehen werden.

Lichterzauber Bürgeralpe – Verlängerung an den Wochenenden im Jänner und bis Ende der Semesterferien

Aufgrund der großen Beliebtheit wird der Lichterzauber Bürgeralpe über den 6. Jänner hinaus bis zum Ende der Semesterferien in Wien und Niederösterreich verlängert und ist nun bis einschließlich 8. Februar geöffnet. Während dieser Zeit kann der Lichtergarten jeweils von Freitag bis Sonntag besucht werden.

Seilbahn- und Lichterzaubertickets sind online -10 % vergünstigt auf buergeralpe.at erhältlich. NÖ-Card-Besitzer sparen sich, sofern ihre einmalige Berg- und Talfahrt pro Jahr noch nicht konsumiert wurde, die Tickets für die Seilbahn und profitieren somit besonders vom winterlichen Angebot auf der Mariazeller Bürgeralpe.

Erstmalig auch ein Neujahrsmarkt in Mariazell!

Ein besonderer Programmpunkt in der Ferienzeit ist der neue Mariazeller Neujahrsmarkt am Hauptplatz, der den Jahreswechsel in der beliebten Wallfahrtsstadt von 26.12. bis 04.01.2026 stimmungsvoll begleitet. Traditionelles Kunsthandwerk, regionale Schmankerl, wärmende Getränke und musikalische Darbietungen sorgen für eine festliche Atmosphäre rund um den historischen Hauptplatz. Und zu Silvester wird bis 02:00 Uhr ins neue Jahr gefeiert!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

