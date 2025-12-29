Alles zu oe24VIP
Australierin
© ABC News

6 Meter in die Tiefe

Österreicherin (25) stürzt im Australien-Urlaub von Felswand

29.12.25, 16:39
Eine 25-jährige Touristin (25) aus Österreich ist am Samstag bei einem Unfall an der australischen Küste verletzt und per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. 

Die Frau war bei Bushrangers Bay nahe Cape Schanck auf der Mornington Peninsula rund sechs Meter tief auf Felsen gestürzt, wie die ABC News berichten. 

Australierin


Australierin


Einsatzkräfte wurden gegen 13.15 Uhr alarmiert und koordinierten die Rettung mithilfe eines Polizei- und eines Ambulanzhubschraubers sowie Drohnen. Sanitäter versorgten die Frau direkt auf den Felsen zwischen den Brandungswellen, bevor sie aus Sicherheitsgründen auf höher gelegenes Gelände gebracht wurde.

Australierin


Nicht in Lebensgefahr

Anschließend wurde sie per Seilwinde in den Hubschrauber gezogen und in das Alfred Hospital nach Melbourne geflogen. Die Verletzungen gelten laut Polizei als nicht lebensbedrohlich.

Es war bereits der zweite Felssturz und insgesamt der siebente Rettungseinsatz in der australischen Region Victoria innerhalb einer Woche.

