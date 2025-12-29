Alles zu oe24VIP
Jugendliche aufgerüstet: Polizei stoppt Pyro-Wahnsinn in Wien
© LPD Wien

Aktion scharf

Jugendliche aufgerüstet: Polizei stoppt Pyro-Wahnsinn in Wien

29.12.25, 13:29
Die Polizei hat am Wochenende 1.340 illegale Feuerwerkskörper und fünf verbotene Waffen sichergestellt. Dabei trafen die Beamten vorwiegend auf Jugendliche, die offenbar für den Jahreswechsel aufrüsten wollten. 

Insgesamt 1.340 Feuerwerkskörper mit verbotenen Blitzknallsätzen der Kategorien F3 und F4 sowie mehrere verbotene Waffen hat die Wiener Polizei am vergangenen Wochenende bei Schwerpunkten an Hotspots im öffentlichen Raum wie dem Floridsdorfer Bahnhof oder dem Schwedenplatz sichergestellt. Ein Totschläger, ein Elektroschocker, ein Messer und zwei Schlagringe wurden beschlagnahmt. Es kam zu 14 Anzeigen nach dem Pyrotechnikgesetz und fünf Anzeigen nach dem Waffengesetz.

Bei den Angezeigten handelt es sich laut Landespolizeidirektion um vorwiegend männliche Jugendliche. Die Teenager sind im Alter von 13 bis 16 Jahren.

